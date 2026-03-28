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जमुई पुलिस ने मंदिर परिसर घेरा, नहीं निकल सकी रामनवमी की विशाल शोभा यात्रा

जमुई में भगवान राम की शोभा यात्रा नहीं निकल पाई. रथ, ढोल-नगाड़े, झंडे सब धरे-के-धरे रह गए. पुलिस ने पूरे परिसर को घेर लिया-

नहीं मिली शोभा यात्रा निकालने की परमीशन
नहीं मिली शोभा यात्रा निकालने की परमीशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 28, 2026 at 6:07 PM IST

3 Min Read
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जमुई : बिहार के जमुई में परमीशन नहीं मिलने के कारण रामनवमी का जुलूस श्री राम कृष्ण गौशाला से नहीं निकल पाया. पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया. जिससे यहां से निकलने वाली शोभा यात्रा निकल ही नहीं पाई. रथ, ढोल, गाजा-बाजा सबकुछ धरा का धरा रह गया.

शोभा यात्रा पर पुलिस का पहरा : शोभा यात्रा के जुलूस को रोकने के लिए खुद जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन दल-बल के साथ तैनात थे. हिन्दू स्वाभिमान के बिहार प्रांत प्रमुख ने बताया कि उन्होंने इस शोभा यात्रा को निकालने के लिए लेटर दिया था लेकिन उसे प्रशासन द्वारा खारिज कर दिया गया. जो तर्क प्रशासन द्वारा दिए गए वह गले से उतर नहीं रहे हैं.

शोभा यात्रा पर पुलिस का पहरा (ETV Bharat)

'प्रशासन ने अनुमति नहीं दी. जब शोभा यात्रा अखाडा निकलनी थी तो पुलिस ने घेराबंदी कर दी गौशाला को चारों तरफ से घेर लिया. सडकों पर चारों तरफ महिला पुरूष पुलिस बल तैनात कर दिया गया. लोगों को खदेडकर भगाया गया.''- नीतीश कुमार, सह प्रमुख, हिंदू स्वाभिमान, बिहार प्रांत

छावनी में तब्दील हुआ गौशाला परिसर : जबकि गौशाला के मंदिर परिसर से हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती थी. जब यह सवाल एसडीपीओ और थानाध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने इसपर बिना जवाब दिए ही निकल गए. जबकि बड़ी संख्या में लोग चारों तरफ से गौशाला में जुटने लगे थे. आरोप है कि आने वाले लोगों को पुलिस खदेड़कर भगा रही थी.

गोशाला परिसर का सभी गेट किए ब्लॉक
गौशाला परिसर का सभी गेट किए ब्लॉक (ETV Bharat)

नहीं मिली शोभा यात्रा निकालने की परमीशन : जब जुमई के एसडीएम से अखाड़े की शोभा यात्रा के लिए परमीशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आवेदन मिला था लेकिन इससे पहले वहां से जुलूस नहीं हुआ था. रूट के वेरिफिकेशन और विधि व्यवस्था को लेकर प्रतिवेदन की मांग किए थे. थाना प्रभारी जमुई ने बताया कि इस रूट से अनुसंशा नहीं दी जा सकती.

इस वजह से आवेदन हुआ अस्वीकृत : वहीं एसडीएम ने दूसरा कारण देते हुए बताया कि गौशाला की तरफ से कोई एनओसी नहीं दिया गया था, इन दो कारणों से एक तो थाना प्रभारी के द्वारा अनुसंशा नहीं किया गया और दूसरा एनओसी नहीं ली गई, इसके चलते आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया.

चप्पे-चप्पे पर तैनात हो गई पुलिस
चप्पे-चप्पे पर तैनात हो गई पुलिस (ETV Bharat)

"आवेदन आया था लेकिन दो कारणों से उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया. उन्हें गौशाला से शोभा यात्रा निकालने की परमीशन नहीं दी गई है. एक तो थाना प्रभारी के द्वारा आवेदन पर कोई अनुसंशा नहीं की गई है वहीं दूसरी ओर NOC भी नहीं लगी गई. इस वजह से मिले आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया."- सौरव कुमार, एसडीएम, जमुई

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