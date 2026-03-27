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पटना में रामनवमी पर भव्य शोभायात्रा, निकल रही हैं 52 झाकियां, नजारा देख लोग हो रहे सराबोर

पटना : रामनवमी के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में भव्य शोभायात्रा का आगाज हो चुका है. श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. शहर के विभिन्न इलाकों से निकल रही शोभायात्राएं अब डाक बंगला चौराहा की ओर पहुंच रही हैं, जहां आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. भांति-भांति की झांकियां, अलग-अलग मंदिरों और अखाड़ों के जुलूस इस प्रमुख स्थल पर जुट रहे हैं, जिससे पूरा इलाका राममय हो गया है. आयोजकों के अनुसार इस बार कुल 52 शोभायात्राएं डाक बंगला चौराहा से होकर गुजरेंगी.

LED लाइट्स से सजा है डाक बंगला चौराहा : इस भव्य आयोजन को लेकर डाक बंगला चौराहा को विशेष रूप से सजाया गया है. पूरा क्षेत्र एलईडी लाइट्स, लेजर इफेक्ट और डिजिटल मैपिंग से जगमगा रहा है. आसपास की इमारतों पर डिजिटल तकनीक के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है. यह दृश्य न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि आधुनिक तकनीक और परंपरा के संगम का भी उदाहरण पेश कर रहा है.

सीएम ने किया उद्घाटन : कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुईं. नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, निशांत कुमार, संजय झा डाक बंगला चौराहा पहुंचे. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया और आयोजन की शुरुआत की. कुछ देर रुकने के बाद वे वहां से रवाना हो गए. वहीं, प्रसिद्ध गायक और नेता मनोज तिवारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने चैता गाकर रामभक्तों का उत्साह बढ़ाया.

ड्रोन से पुष्प वर्षा : इस बार आयोजन में तकनीक का विशेष उपयोग देखने को मिल रहा है. ड्रोन के जरिए शोभायात्रा और मुख्य मंच पर फूलों की वर्षा की व्यवस्था की गई है, जिससे माहौल और भी भव्य बन गया है. पटना के खाजपुरा, बोरिंग रोड, कंकड़बाग जैसे इलाकों से निकल रही शोभायात्राएं डाक बंगला चौराहा पहुंच रही हैं. हर जुलूस में अलग-अलग थीम पर आधारित झांकियां शामिल हैं, जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं.