पटना में रामनवमी पर भव्य शोभायात्रा, निकल रही हैं 52 झाकियां, नजारा देख लोग हो रहे सराबोर
पटना के डाक बंगला चौराहा पर आस्था का संगम देखने को मिल रहा है. 52 झाकियां निकल रही है. पढ़ें खबर
Published : March 27, 2026 at 8:22 PM IST
पटना : रामनवमी के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में भव्य शोभायात्रा का आगाज हो चुका है. श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. शहर के विभिन्न इलाकों से निकल रही शोभायात्राएं अब डाक बंगला चौराहा की ओर पहुंच रही हैं, जहां आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. भांति-भांति की झांकियां, अलग-अलग मंदिरों और अखाड़ों के जुलूस इस प्रमुख स्थल पर जुट रहे हैं, जिससे पूरा इलाका राममय हो गया है. आयोजकों के अनुसार इस बार कुल 52 शोभायात्राएं डाक बंगला चौराहा से होकर गुजरेंगी.
LED लाइट्स से सजा है डाक बंगला चौराहा : इस भव्य आयोजन को लेकर डाक बंगला चौराहा को विशेष रूप से सजाया गया है. पूरा क्षेत्र एलईडी लाइट्स, लेजर इफेक्ट और डिजिटल मैपिंग से जगमगा रहा है. आसपास की इमारतों पर डिजिटल तकनीक के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है. यह दृश्य न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि आधुनिक तकनीक और परंपरा के संगम का भी उदाहरण पेश कर रहा है.
भक्तिमय हुआ पटना।— Nitin Nabin (@NitinNabin) March 27, 2026
श्रीराम चौक (डाकबंगला चौराहा) पर आयोजित रामनवमी महोत्सव से लाइव। https://t.co/9A1Re3uFTI
सीएम ने किया उद्घाटन : कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुईं. नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, निशांत कुमार, संजय झा डाक बंगला चौराहा पहुंचे. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया और आयोजन की शुरुआत की. कुछ देर रुकने के बाद वे वहां से रवाना हो गए. वहीं, प्रसिद्ध गायक और नेता मनोज तिवारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने चैता गाकर रामभक्तों का उत्साह बढ़ाया.
ड्रोन से पुष्प वर्षा : इस बार आयोजन में तकनीक का विशेष उपयोग देखने को मिल रहा है. ड्रोन के जरिए शोभायात्रा और मुख्य मंच पर फूलों की वर्षा की व्यवस्था की गई है, जिससे माहौल और भी भव्य बन गया है. पटना के खाजपुरा, बोरिंग रोड, कंकड़बाग जैसे इलाकों से निकल रही शोभायात्राएं डाक बंगला चौराहा पहुंच रही हैं. हर जुलूस में अलग-अलग थीम पर आधारित झांकियां शामिल हैं, जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं.
आज श्री रामनवमी के अवसर पर पटना के डाकबंगला चौराहे पर श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुआ। pic.twitter.com/RNJynR1U8o— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 27, 2026
झांकियां में सांस्कृतिक झलक दिख रही : झांकियों में देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिल रही है. अयोध्या के साधु-संत, दक्षिण भारत के वाद्य यंत्र वादक, बनारस का डमरू दल, गंगा आरती टीम, मुंबई के प्रसिद्ध बैंड और झारखंड के नृत्य दल अपनी-अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं. यह विविधता इस आयोजन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर रही है और दर्शकों को एक अनोखा अनुभव दे रही है.
5 लाख से अधिक श्रद्धालु : आयोजक जगजीवन सिंह ने कहा कि इस बार अनुमान है कि डाक बंगला चौराहा और महावीर मंदिर के आसपास 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ जुट सकती है. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी शोभायात्रा में शामिल अखाड़ों और झांकियों के संचालकों को पगड़ी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है. पटना में रामनवमी का यह आयोजन आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम बना हुआ है, जिसमें श्रद्धालुओं का उल्लास चरम पर है.
ये भी पढ़ें :-
जय श्रीराम के नारों से गूंजा बिहारशरीफ, यूपी-झारखंड की झांकियों के साथ निकली विशाल शोभायात्रा
रामनवमी में नारी शक्ति मे बढ़ाई शोभायात्रा की रौनक, पुष्प वर्षा से महका मुजफ्फरपुर
ये हुई न बात..! जुम्मे की नमाज के लिए लाउडस्पीकर हुआ बंद, मुस्लिमों ने हनुमान को गले लगाया
तस्वीरों में देखिये..बिहार की रामनवमी, गांव से शहर तक निकली शोभायात्रा