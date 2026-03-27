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पटना में रामनवमी पर भव्य शोभायात्रा, निकल रही हैं 52 झाकियां, नजारा देख लोग हो रहे सराबोर

पटना के डाक बंगला चौराहा पर आस्था का संगम देखने को मिल रहा है. 52 झाकियां निकल रही है. पढ़ें खबर

Ram Navami procession in Patna
आरती दिखाते सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 27, 2026 at 8:22 PM IST

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पटना : रामनवमी के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में भव्य शोभायात्रा का आगाज हो चुका है. श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. शहर के विभिन्न इलाकों से निकल रही शोभायात्राएं अब डाक बंगला चौराहा की ओर पहुंच रही हैं, जहां आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. भांति-भांति की झांकियां, अलग-अलग मंदिरों और अखाड़ों के जुलूस इस प्रमुख स्थल पर जुट रहे हैं, जिससे पूरा इलाका राममय हो गया है. आयोजकों के अनुसार इस बार कुल 52 शोभायात्राएं डाक बंगला चौराहा से होकर गुजरेंगी.

LED लाइट्स से सजा है डाक बंगला चौराहा : इस भव्य आयोजन को लेकर डाक बंगला चौराहा को विशेष रूप से सजाया गया है. पूरा क्षेत्र एलईडी लाइट्स, लेजर इफेक्ट और डिजिटल मैपिंग से जगमगा रहा है. आसपास की इमारतों पर डिजिटल तकनीक के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है. यह दृश्य न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि आधुनिक तकनीक और परंपरा के संगम का भी उदाहरण पेश कर रहा है.

सीएम ने किया उद्घाटन : कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुईं. नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, निशांत कुमार, संजय झा डाक बंगला चौराहा पहुंचे. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया और आयोजन की शुरुआत की. कुछ देर रुकने के बाद वे वहां से रवाना हो गए. वहीं, प्रसिद्ध गायक और नेता मनोज तिवारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने चैता गाकर रामभक्तों का उत्साह बढ़ाया.

ड्रोन से पुष्प वर्षा : इस बार आयोजन में तकनीक का विशेष उपयोग देखने को मिल रहा है. ड्रोन के जरिए शोभायात्रा और मुख्य मंच पर फूलों की वर्षा की व्यवस्था की गई है, जिससे माहौल और भी भव्य बन गया है. पटना के खाजपुरा, बोरिंग रोड, कंकड़बाग जैसे इलाकों से निकल रही शोभायात्राएं डाक बंगला चौराहा पहुंच रही हैं. हर जुलूस में अलग-अलग थीम पर आधारित झांकियां शामिल हैं, जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं.

झांकियां में सांस्कृतिक झलक दिख रही : झांकियों में देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिल रही है. अयोध्या के साधु-संत, दक्षिण भारत के वाद्य यंत्र वादक, बनारस का डमरू दल, गंगा आरती टीम, मुंबई के प्रसिद्ध बैंड और झारखंड के नृत्य दल अपनी-अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं. यह विविधता इस आयोजन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर रही है और दर्शकों को एक अनोखा अनुभव दे रही है.

Ram Navami procession in Patna
बाएं से संजय झा, निशांत कुमार, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और नितिन नबीन (ETV Bharat)

5 लाख से अधिक श्रद्धालु : आयोजक जगजीवन सिंह ने कहा कि इस बार अनुमान है कि डाक बंगला चौराहा और महावीर मंदिर के आसपास 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ जुट सकती है. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी शोभायात्रा में शामिल अखाड़ों और झांकियों के संचालकों को पगड़ी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है. पटना में रामनवमी का यह आयोजन आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम बना हुआ है, जिसमें श्रद्धालुओं का उल्लास चरम पर है.

Ram Navami procession in Patna
सीएम नीतीश कुमार दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए (ETV Bharat)
Ram Navami procession in Patna
मंच पर मौजूद अतिथि (ETV Bharat)

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