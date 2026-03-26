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चिरमिरी में भव्य चैत्र रामनवमी शोभायात्रा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल

यह शोभायात्रा छोटा बाजार से शुरू होते हुए बड़ा बाजार, हल्दीबाड़ी, पोड़ी, कोरिया, कॉलरी, गेल्हा पानी, डोमनहिल, एकता नगर होते हुए गोदारीपारा स्थित हनुमान मंदिर में जाकर संपन्न हुई.

एमसीबी: चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर एमसीबी जिले के प्रमुख शहर चिरमिरी में श्री बजरंग सेना की तरफ से भगवान श्रीराम की भव्य एवं ऐतिहासिक शोभायात्रा का आयोजन किया गया. इस भव्य आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और श्री बजरंग सेना के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिससे पूरा शहर भक्ति और उत्साह के रंग में सराबोर हो गया.

रामनवमी शोभायात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

रामनवमी शोभायात्रा में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

लगभग 25 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों और भक्ति संगीत के साथ पूरे मार्ग को राममय बना दिया गया. दोपहर 12 बजे शुरू हुई यह शोभायात्रा शाम को विधिवत संपन्न हुई. इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे. उन्होंने श्री बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए आयोजन की सराहना की.

बजरंग सेना और महिला विंग का आयोजन

इस भव्य आयोजन का नेतृत्व श्री बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश विश्वकर्मा एवं महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भारती सिंह ने किया. दोनों के नेतृत्व में यह आयोजन अनुशासित और भव्य रूप से संपन्न हुआ.

हजारों श्रद्धालु हुए शामिल (ETV Bharat Chhattisgarh)

हमारा उद्देश्य सनातन संस्कृति और भगवान श्रीराम के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना है. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमें जनता का अपार समर्थन मिला-अविनाश चंद्र, प्रदेश अध्यक्ष, श्री बजरंग सेना छत्तीसगढ़

शोभायात्रा की एक खास बात यह रही कि इसमें नारी शक्ति की विशेष सहभागिता देखने को मिली. महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी ने आयोजन को और भी भव्य और प्रेरणादायक बना दिया.

नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना निरंतर मजबूत हो रही है-भारती सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, महिला विंग, श्री बजरंग सेना छत्तीसगढ़

गौरतलब है कि श्री बजरंग सेना द्वारा पिछले लगभग 10 वर्षों से चैत्र नवरात्रि के अवसर पर इस तरह की विशाल और ऐतिहासिक शोभायात्रा का आयोजन किया जाता रहा है, जो हर वर्ष और भव्य रूप लेता जा रहा है.