बूंदी के अलोद में STF और RAC के सुरक्षा घेरे में निकला रामनवमी जुलूस
अलोद गांव में जुलूस के दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और एसपी अवनीश शर्मा क्षेत्र में मौजूद रहे.
Published : March 27, 2026 at 9:01 PM IST
बूंदी: जिले के अलोद गांव में रामनवमी के जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए. कस्बे में एसटीएफ की एक कंपनी सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया, वहीं संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया. पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के चलते कस्बे में रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. अलोद गांव में पिछले दिनों से माहौल संवेदनशली बना हुआ था. इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था.
जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक अवनीश शर्मा ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में आपसी भाईचारा बनाए रखने और जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से निकालने पर सहमति बनी. अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह की शरारती गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. निर्धारित समय पर रामनवमी का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. डीजे और बाइक रैली के साथ युवाओं ने भाग लिया.
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एसटीएफ तैनात: कस्बे में एसटीएफ और आरएसी की कंपनियों के साथ स्थानीय पुलिस बल तैनात किया गया. संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गई. पुलिस ने जुलूस मार्ग पर फ्लैग मार्च किया. सादा वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए. ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे जुलूस और भीड़ पर नजर रखी गई. कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की गई.
कलेक्टर व एसपी रहे मौजूद: प्रशासन ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधि, आपत्तिजनक नारेबाजी या नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और एसपी अवनीश शर्मा क्षेत्र में मौजूद रहे. अधिकारियों ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी गई.