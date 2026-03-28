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झांसी में BJP नेता को अपना दल (S) नेता ने पीटा, केस दर्ज; रामनवमी जुलूस में हुआ था बवाल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है.

झांसी में रामनवमी जुलूस में मारपीट.
झांसी में रामनवमी जुलूस में मारपीट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 12:45 PM IST

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झांसी: रामनवमी के जुलूस में भाजपा के मंडल अध्यक्ष से मारपीट हो गई. आरोप है कि अपना दल (S) विधायक के देवर ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट की. प्रदेश में दोनों सियासी दलों का गठबंधन है, लेकिन इस मारपीट की घटना ने राजनैतिक माहौल गर्म कर दिया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है. जांच के बाद उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

जुलूस के दौरान हुई घटना: पुलिस के मुताबिक, झांसी जिले के मऊरानीपुर में रामनवमी के जुलूस के दौरान अचानक हंगामे की स्थिति बन गई. भाजपा के बंगरा मंडल अध्यक्ष रंजीत भोजपाल के साथ मारपीट की घटना हो गई.

पीड़ित भाजपा नेता का आरोप है कि अपना दल की विधायक रश्मि आर्य के देवर हेमंत सेठ ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की है. घटना के बाद रंजीत भोजपाल ने मऊरानीपुर कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.

BJP नेता ने क्या कहा: रंजीत भोजपाल ने कहा कि जिलाध्यक्ष की सूचना पर हमलोग यहां जुलूस में पहुंचे थे. हमारा जुलूस जब लॉज के पास से निकलने लगा तो वहां कोई प्रोग्राम चल रहा था. तभी हेमंत सेठ निकले और मुझे चांटा मार दिया. हम कार्रवाई चाहते हैं.

पुलिस ने भी मामले में तेजी दिखाते हुए हेमंत सेठ, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. रामनवमी जैसे धार्मिक आयोजन के दौरान हुई इस घटना ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. अब इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं.

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