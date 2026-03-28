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झांसी में BJP नेता को अपना दल (S) नेता ने पीटा, केस दर्ज; रामनवमी जुलूस में हुआ था बवाल

झांसी: रामनवमी के जुलूस में भाजपा के मंडल अध्यक्ष से मारपीट हो गई. आरोप है कि अपना दल (S) विधायक के देवर ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट की. प्रदेश में दोनों सियासी दलों का गठबंधन है, लेकिन इस मारपीट की घटना ने राजनैतिक माहौल गर्म कर दिया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है. जांच के बाद उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

जुलूस के दौरान हुई घटना: पुलिस के मुताबिक, झांसी जिले के मऊरानीपुर में रामनवमी के जुलूस के दौरान अचानक हंगामे की स्थिति बन गई. भाजपा के बंगरा मंडल अध्यक्ष रंजीत भोजपाल के साथ मारपीट की घटना हो गई.

पीड़ित भाजपा नेता का आरोप है कि अपना दल की विधायक रश्मि आर्य के देवर हेमंत सेठ ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की है. घटना के बाद रंजीत भोजपाल ने मऊरानीपुर कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.