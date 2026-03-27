ETV Bharat / state

ये हुई न बात..! जुम्मे की नमाज के लिए लाउडस्पीकर हुआ बंद, मुस्लिमों ने हनुमान को गले लगाया

पटना : रामनवमी के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में सांप्रदायिक सौहार्द की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां आस्था और आपसी भाईचारे ने मिलकर एक मिसाल कायम की. महावीर मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही, जो पटना जंक्शन के पास स्थित जामा मस्जिद के सामने से होकर गुजर रही थी.

खास बात यह रही कि शुक्रवार होने के कारण जुम्मे की नमाज भी थी, लेकिन दोनों समुदायों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाई कि कहीं भी असहजता या तनाव की स्थिति नहीं बनी. एक ओर श्रद्धालु 'जय श्री राम' के जयकारे में लीन थे, तो दूसरी ओर नमाजी पूरी शांति के साथ इबादत कर रहे थे.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

नमाज के समय गाना का बंद हुआ माइक : मंदिर में दर्शन के लिए खड़े श्रद्धालुओं की कतार को समय-समय पर रोका गया ताकि नमाजियों को मस्जिद में जाने में कोई परेशानी न हो. दोपहर करीब 12:30 बजे मस्जिद के पास लगे स्पीकर को मंदिर प्रबंधन की ओर से बंद कर दिया गया, ताकि नमाज के दौरान शांति बनी रहे. वहीं करीब 1 बजे नमाज अदा की गई. इस दौरान दोनों समुदायों के लोग एक-दूसरे का पूरा ध्यान रखते नजर आए.

जामा मस्जिद के अध्यक्ष गले में हनुमान पहने : जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और इमाम फैसल अली खुद गले में हनुमान जी की तस्वीर पहनकर मौके पर मौजूद रहे और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाते दिखे. उन्होंने कहा कि पटना में गंगा-जमुनी तहजीब कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह यहां की परंपरा रही है.

महावीर मंदिर के बगल में है जामा मस्जिद (ETV Bharat)

''एक तरफ राम भक्त अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं. दोनों के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं बनती. प्रशासन का सहयोग भी सराहनीय है. श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी गई थी और सभी नमाजी मस्जिद में ही इबादत कर रहे थे.''- फैसल अली, जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष

तीन पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा : जामा मस्जिद कमेटी से जुड़े मोहम्मद शोएब ने बताया कि वह न्यू पटना मार्केट में व्यवसाय करते हैं और रामनवमी समिति से भी जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह परंपरा तीन पीढ़ियों से चली आ रही है, जहां हिंदू और मुस्लिम मिलकर एक-दूसरे के पर्व में सहयोग करते हैं.