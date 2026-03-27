ये हुई न बात..! जुम्मे की नमाज के लिए लाउडस्पीकर हुआ बंद, मुस्लिमों ने हनुमान को गले लगाया
पटना में रामनवमी और जुम्मे की नमाज साथ-साथ किया गया. गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली. पढ़ें पूरी खबर
Published : March 27, 2026 at 4:48 PM IST
पटना : रामनवमी के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में सांप्रदायिक सौहार्द की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां आस्था और आपसी भाईचारे ने मिलकर एक मिसाल कायम की. महावीर मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही, जो पटना जंक्शन के पास स्थित जामा मस्जिद के सामने से होकर गुजर रही थी.
खास बात यह रही कि शुक्रवार होने के कारण जुम्मे की नमाज भी थी, लेकिन दोनों समुदायों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाई कि कहीं भी असहजता या तनाव की स्थिति नहीं बनी. एक ओर श्रद्धालु 'जय श्री राम' के जयकारे में लीन थे, तो दूसरी ओर नमाजी पूरी शांति के साथ इबादत कर रहे थे.
नमाज के समय गाना का बंद हुआ माइक : मंदिर में दर्शन के लिए खड़े श्रद्धालुओं की कतार को समय-समय पर रोका गया ताकि नमाजियों को मस्जिद में जाने में कोई परेशानी न हो. दोपहर करीब 12:30 बजे मस्जिद के पास लगे स्पीकर को मंदिर प्रबंधन की ओर से बंद कर दिया गया, ताकि नमाज के दौरान शांति बनी रहे. वहीं करीब 1 बजे नमाज अदा की गई. इस दौरान दोनों समुदायों के लोग एक-दूसरे का पूरा ध्यान रखते नजर आए.
जामा मस्जिद के अध्यक्ष गले में हनुमान पहने : जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और इमाम फैसल अली खुद गले में हनुमान जी की तस्वीर पहनकर मौके पर मौजूद रहे और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाते दिखे. उन्होंने कहा कि पटना में गंगा-जमुनी तहजीब कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह यहां की परंपरा रही है.
''एक तरफ राम भक्त अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं. दोनों के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं बनती. प्रशासन का सहयोग भी सराहनीय है. श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी गई थी और सभी नमाजी मस्जिद में ही इबादत कर रहे थे.''- फैसल अली, जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष
तीन पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा : जामा मस्जिद कमेटी से जुड़े मोहम्मद शोएब ने बताया कि वह न्यू पटना मार्केट में व्यवसाय करते हैं और रामनवमी समिति से भी जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह परंपरा तीन पीढ़ियों से चली आ रही है, जहां हिंदू और मुस्लिम मिलकर एक-दूसरे के पर्व में सहयोग करते हैं.
''जब किसी एक समुदाय का त्योहार होता है, तो दूसरा समुदाय उसकी सेवा में लग जाता है. यही कारण है कि यहां कभी तनाव की स्थिति नहीं बनती और सभी मिलजुलकर त्योहार मनाते हैं.''- मोहम्मद शोएब, जामा मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग
आपसी भाईचारे की बानगी दिखी : रामनवमी समिति के सदस्य मनजीत सिंह ने भी इस भाईचारे को बिहार की पहचान बताया. उन्होंने कहा कि वर्षों से यह परंपरा कायम है और हर बार दोनों समुदाय मिलकर इसे और मजबूत करते हैं.
''श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी लोग मिलकर सेवा में लगे हैं. यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि नमाज पढ़ने आए मुस्लिम भाइयों को किसी तरह की परेशानी न हो.''- मनजीत सिंह, रामनवमी समिति के सदस्य
सांप्रदायिक सौहार्द बिहार की पहचान : वहीं स्थानीय निवासी मोहम्मद शकील ने कहा कि बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा बहुत मजबूत रही है और पटना इसका जीवंत उदाहरण है. उनके मुताबिक यहां कोई भी ताकत इस भाईचारे को कमजोर नहीं कर सकती. सभी लोग देश और राज्य की शांति और समृद्धि के लिए दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं.
''रामनवमी और जुम्मे की नमाज एक ही दिन होने के बावजूद जिस तरह से लोग एक-दूसरे का सम्मान करते हुए अपनी आस्था निभा रहे हैं, वह पूरे देश के लिए एक संदेश है. बिहार की यह गंगा-जमुनी तहजीब अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है. यहां लोग न सिर्फ अपने पर्व मनाते हैं, बल्कि दूसरे की आस्था का भी उतना ही सम्मान करते हैं, जो बिहार की असली पहचान है.''- रणवीर जैन, रामनवमी समिति से जुड़े लोग
ये भी पढ़ें :-
नफरत के दौर में भाईचारे की कहानी: गया के मुस्लिम परिवार गढ़ रहे रामनवमी की पहचान
रामनवमी पर महावीर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 4 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना
एक लड्डू और सिंदूर चढ़ाने से खुश होते हैं हनुमान जी, टल जाते हादसे..बिहार के इस मंदिर का 150 साल पुराना इतिहास