हजारीबाग-रामगढ़ में रामनवमी का उत्साह चरम पर, दोनों जिलों में निकले भव्य अंतिम मंगला जुलूस
हजारीबाग और रामगढ़ में रामनवमी से पहले आखिरी मंगला जुलूस भव्य तरीके से निकाला गया. इसमें पूर्व सांसद जयंत सिन्हा भी शामिल हुए.
Published : March 24, 2026 at 9:06 PM IST
हजारीबाग/ रामगढ़: रामनवमी के पावन अवसर पर हजारीबाग और रामगढ़ भगवा रंग में रंग गया है. राम भक्तों की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी है. मंगलवार को अंतिम मंगला जुलूस बड़े उत्साह के साथ निकाला गया, जिसमें सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में हजारों राम भक्त शामिल हुए. जुलूस शहर के विभिन्न चौक-चौराहों से गुजरा.
पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने दी शुभकामनाएं
पूर्व सांसद जयंत सिन्हा भी मंगला जुलूस में शामिल होने पहुंचे. उन्होंने समस्त शहरवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दीं और कहा, “ हजारीबाग में रामनवमी का यह पर्व हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है. इस तरह के आयोजन समाज में एकता, भाईचारा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासन और समिति की प्रशंसा की.”
36 घंटे तक सड़कों पर रहता है जुलूस
हजारीबाग की रामनवमी विश्व विख्यात है. यहां होली के बाद हर मंगलवार को मंगला जुलूस निकलता है, जो रामनवमी तक 36 घंटे तक सड़कों पर रहता है. अंतिम जुलूस के दौरान राम भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था. सैकड़ों की संख्या में युवा नाचते-गाते प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारी में जुट गए.
उज्जैन के 40 कलाकारों ने दिखाए करतब
हजारीबाग में जुलूस में उज्जैन से आए 40 कलाकारों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए. उन्होंने सड़क पर शिव तांडव, राधा-कृष्ण की रासलीला समेत कई प्रस्तुतियां दीं. श्रद्धालुओं ने इन करतबों को मोबाइल में कैद किया.
सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने बताया कि रामनवमी की भव्यता धीरे-धीरे और बढ़ रही है. गांवों से लोग शहर पहुंच रहे हैं. आने वाले दिनों में यह उत्साह और भी बढ़ेगा. उन्होंने सभी राम भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.
आम जनता के साथ सड़क पर खड़े रहे नेता
इस जुलूस की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि आम लोग एकजुट होकर इसमें शामिल हुए. सांसद और विधायक घंटों तक आम जनता के साथ सड़क पर खड़े रहे और जुलूस का आनंद लिया.
रामगढ़ में भी भक्ति और उत्साह से रंगा शहर
रामनवमी के अंतिम मंगलवार को रामगढ़ भी भक्ति और उत्साह के रंग में रंग गया. शहर में भव्य मंगला शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों राम भक्त शामिल हुए. हर ओर “जय श्री राम” के गगनभेदी नारे गूंजे और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया.
दो किलोमीटर लंबा जुलूस, विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालु
शोभायात्रा सिद्धू-कान्हू मैदान से शुरू होकर फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंची. लगभग दो किलोमीटर लंबे इस जुलूस में गोला, चितरपुर, कुजू, सांडी, अरगड़ा, पतरातू और भुरकुंडा सहित जिले के विभिन्न इलाकों से श्रद्धालु पहुंचे. युवकों ने हाथों में अस्त्र-शस्त्र लेकर पारंपरिक अंदाज में शक्ति प्रदर्शन किया, जबकि भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूम उठे. शोभायात्रा में महिलाओं, युवतियों और बच्चों की भी खासी भागीदारी रही.
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, SP खुद जुलूस के आगे चले
आयोजन को शांतिपूर्ण रखने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. पुलिस अधीक्षक अजय कुमार स्वयं जुलूस के आगे-आगे चलकर निगरानी करते दिखे. पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर निकली इस शोभायात्रा में जिले भर से राम भक्तों की भागीदारी उत्साहजनक रही. पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और भक्ति भाव के साथ संपन्न हो रहा है.
जयंत सिन्हा और विधायक ममता देवी ने की सराहना
पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि रामनवमी हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है. ऐसे आयोजन समाज में एकता, भाईचारा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं और प्रशासन व समिति की सराहना की.
रामगढ़ विधायक ममता देवी ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन लोगों को एक सूत्र में बांधते हैं. रामनवमी हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देती है. उन्होंने राम भक्ति के इस उत्साह को समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने वाला बताया.
महासमिति अध्यक्ष ने जताया आभार
रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि जिले की सभी समितियों के सहयोग से यह भव्य आयोजन संभव हो सका. सभी वर्गों के लोगों ने मिलजुलकर पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया. दोनों जिलों में रामनवमी का यह मंगला जुलूस आस्था, शक्ति और एकता की शानदार मिसाल बना रहा. भगवान राम की भक्ति पूरे भक्ति भाव और शांतिपूर्ण माहौल में मनाई जा रही है.
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