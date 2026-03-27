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रामनवमी पर रांची के मंदिरों में उमड़ी आस्था की भीड़, तपोवन मंदिर बना आकर्षण का केंद्र

रामनवमी के मौके पर राजधानी रांची के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है. तपोवन मंदिर आकर्षण का केंद्र बना रहा.

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तपोवन मंदिर पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 10:46 AM IST

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रांची: रामनवमी के पावन अवसर पर राजधानी रांची के तमाम मंदिरों में शुक्रवार को सुबह से ही राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया. जहां हर ओर जय श्रीराम के जयकारे गूंजते रहे. विशेष रूप से राजधानी के पौराणिक और ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला, जो अहले सुबह से ही मंदिर परिसर में पहुंचने लगे थे.

सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लगी रही कतारें

रांची के तपोवन मंदिर में सुबह से ही लंबी कतारें लग गई, जहां श्रद्धालु धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान श्रीराम और बजरंगबली की पूजा-अर्चना कर रहे थे. मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला. महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग हर वर्ग के लोग इस पावन अवसर पर भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे.

जानकारी देते महंत और श्रद्धालु (ईटीवी भारत)

तपोवन मंदिर है ऐतिहासिक धरोहर

गौरतलब है कि रांची डोरंडा क्षेत्र में स्थित तपोवन मंदिर एक प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है. जहां धार्मिक आस्था के साथ-साथ कई ऐतिहासिक पहलू भी जुड़े हुए हैं. यह मंदिर न सिर्फ राजधानी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. मान्यता है कि यहां पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है. यही कारण है कि हर साल रामनवमी के मौके पर यहां भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं.

रामनवमी में सुबह है पूजा की विशेष महत्व

रामनवमी के दिन सुबह की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. इसी वजह से दूर-दराज के इलाकों से भी लोग सुबह-सुबह ही तपोवन मंदिर पहुंच जाते हैं. रांची के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर आकर भगवान श्रीराम की पूजा-अर्चना करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो. प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है. वहीं, स्वयंसेवक भी लगातार लोगों को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराने में सहयोग कर रहे हैं.

तपोवन मंदिर पहुंचते हैं अखाड़ों के जत्थे

रामनवमी के अवसर पर शहर के विभिन्न अखाड़ों की भी खास भूमिका होती है. परंपरा के अनुसार, देर रात तक अखाड़ों के जत्थे तपोवन मंदिर पहुंचते हैं. जहां धार्मिक उत्साह के बीच पताको का मिलन और पारंपरिक प्रदर्शन किया जाता है. यह नजारा देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहां जुटते हैं. रामनवमी के इस पावन पर्व पर रांची पूरी तरह राममय नजर आया. जहां श्रद्धा, आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला.

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