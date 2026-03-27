दोपहर 12 बजे सूर्य किरणों से हुआ भगवान राम का अभिषेक, घंटे-घड़ियालों के साथ गूंजा जयकारा
विदिशा के ऐतिहासिक किले के भीतर स्थित करीब 300 वर्ष पुराने राम मंदिर में रामनवमी पर सूर्य तिलक की दिव्य परंपरा. देखने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में जुटे श्रद्धालु.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 4:50 PM IST
विदिशा: ऐतिहासिक किला क्षेत्र के भीतर स्थित करीब 300 वर्ष पुराने राम मंदिर में रामनवमी का पर्व आस्था, परंपरा और उल्लास के साथ मनाया गया. यहां सदियों पुरानी “सूर्य तिलक” परंपरा के तहत दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणों से भगवान श्रीराम का तिलक किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटे.
सन 1745 में संत राजाराम जी द्वारा की गई थी मंदिर की स्थापना
यह प्राचीन मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व भी बेहद खास है. बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना सन 1745 में मुगलकाल के दौरान संत राजाराम जी द्वारा की गई थी, जो रामदासी संप्रदाय से जुड़े थे. यह वही परंपरा है, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी समर्थ रामदास जी ने रखी थी. मंदिर आज भी अपनी मूल मराठा शैली, धार्मिक गरिमा और परंपराओं को संजोए हुए है.
जैसे ही किरणें श्रीराम की प्रतिमा पर पड़ती हैं, मंदिर में शंख, घंटियां की गूंज के साथ भगवान के जन्म की होती है घोषणा
रामनवमी के अवसर पर आयोजित सूर्य तिलक की परंपरा इस मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता है. दोपहर के समय मंदिर के बाहर एक विशेष स्थान पर खड़े होकर आइने की मदद से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक पहुंचाया जाता है. जैसे ही किरणें भगवान श्रीराम की प्रतिमा पर पड़ती हैं, पूरे मंदिर में शंख, घंटियां और आरती की गूंज के साथ भगवान के जन्म की घोषणा होती है. इस दिव्य क्षण को देखने के लिए श्रद्धालु घंटों पहले से ही मंदिर परिसर में एकत्रित हो जाते हैं.
मंदिर के भीतर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ अष्टधातु से बनी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है. जिसे स्वयं स्वामी समर्थ रामदास जी द्वारा प्रतिष्ठित किया गया बताया जाता है. गर्भगृह में उनके चरणचिह्न स्वरूप खड़ाऊ भी श्रद्धा का केंद्र हैं. इसके साथ ही समर्थ गुरु रामदास जी की प्रतिमा भी यहां स्थापित है, जो इस परंपरा की जीवंत पहचान है.
महाराष्ट्र के सतारा के सज्जनगढ़ से जुड़ी हैं रामदासी संप्रदाय की जड़ें
रामदासी संप्रदाय की जड़ें महाराष्ट्र के सतारा जिले स्थित सज्जनगढ़ से जुड़ी हैं, जहां इसकी मुख्य पीठ स्थापित है. यहीं से यह परंपरा देश के विभिन्न हिस्सों में फैली और विदिशा तक पहुंची. संत राजाराम जी ने यहां मंदिर की स्थापना के साथ धार्मिक शिक्षा और सनातन परंपराओं के प्रचार का कार्य भी शुरू किया. वर्तमान में मंदिर की सेवा और परंपराओं का निर्वहन पुजारी विनोदराव जी द्वारा किया जा रहा है.
मंदिर से जुड़ी एक अनूठी परंपरा यह भी है कि पूर्व पुजारी श्रीकृष्ण जी महाराज ने अपनी प्रतिमा इस प्रकार स्थापित करवाई थी कि हर श्रद्धालु के चरण उनकी प्रतिमा के ऊपर से गुजरें, जिससे उन्हें भक्तों की चरण धूल प्राप्त हो सके.
विदिशा में सदियों से प्रचलित है सूर्य तिलक परंपरा, अयोध्या में भी अपनाया जा रहा
पुजारी निषेद देशपांडे के अनुसार, आज जिस सूर्य तिलक परंपरा को अयोध्या में भी अपनाया जा रहा है, वह विदिशा में सदियों से प्रचलित है. हर वर्ष रामनवमी पर इस परंपरा को पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ निभाया जाता है, जो इस ऐतिहासिक मंदिर की पहचान बन चुकी है.