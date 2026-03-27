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दोपहर 12 बजे सूर्य किरणों से हुआ भगवान राम का अभिषेक, घंटे-घड़ियालों के साथ गूंजा जयकारा

विदिशा में रामनवमी पर सूर्य तिलक की दिव्य परंपरा ( ETV bharat )

विदिशा: ऐतिहासिक किला क्षेत्र के भीतर स्थित करीब 300 वर्ष पुराने राम मंदिर में रामनवमी का पर्व आस्था, परंपरा और उल्लास के साथ मनाया गया. यहां सदियों पुरानी “सूर्य तिलक” परंपरा के तहत दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणों से भगवान श्रीराम का तिलक किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटे. सन 1745 में संत राजाराम जी द्वारा की गई थी मंदिर की स्थापना यह प्राचीन मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व भी बेहद खास है. बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना सन 1745 में मुगलकाल के दौरान संत राजाराम जी द्वारा की गई थी, जो रामदासी संप्रदाय से जुड़े थे. यह वही परंपरा है, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी समर्थ रामदास जी ने रखी थी. मंदिर आज भी अपनी मूल मराठा शैली, धार्मिक गरिमा और परंपराओं को संजोए हुए है. विदिशा के ऐतिहासिक किले में 300 वर्ष पुराना राम मंदिर (ETV bharat) जैसे ही किरणें श्रीराम की प्रतिमा पर पड़ती हैं, मंदिर में शंख, घंटियां की गूंज के साथ भगवान के जन्म की होती है घोषणा रामनवमी के अवसर पर आयोजित सूर्य तिलक की परंपरा इस मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता है. दोपहर के समय मंदिर के बाहर एक विशेष स्थान पर खड़े होकर आइने की मदद से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक पहुंचाया जाता है. जैसे ही किरणें भगवान श्रीराम की प्रतिमा पर पड़ती हैं, पूरे मंदिर में शंख, घंटियां और आरती की गूंज के साथ भगवान के जन्म की घोषणा होती है. इस दिव्य क्षण को देखने के लिए श्रद्धालु घंटों पहले से ही मंदिर परिसर में एकत्रित हो जाते हैं.