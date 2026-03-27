अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक: 4 मिनट तक ललाट पर चमकीं किरणें, सुरक्षा कड़ी

अयोध्या राम मंदिर में दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त के दौरान प्रभु रामलला का भव्य सूर्य तिलक हुआ. 4 मिनट तक किरणें ललाट पर पड़ी.

Surya Tilak Abhishekam on Ram Lala Forehead
Surya Tilak Abhishekam on Ram Lala Forehead (Etv Bharat)
Published : March 27, 2026 at 1:30 PM IST

उत्तर प्रदेश: शुक्रवार दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त के दौरान अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य सूर्य तिलक हुआ. करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान श्री रामलला के ललाट पर पड़ी. बता दें कि बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने इस अलौकिक दृश्य को साकार करने के लिए विशेष उपकरणों का निर्माण किया था, जिनका परीक्षण 24 मार्च को ही पूरा कर लिया गया था. रामनवमी के इस विशेष अवसर पर भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए.

12 बजे सूर्य तिलक: राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का वैदिक मंत्रों के साथ अभिषेक किया गया. सुबह 10 बजे से ही शोडपशोचार पूजन के साथ अभिषेक प्रारंभ हुआ. जिसके बाद रामलला का दूध, दही, पंचामृत और सरयू का जल, गंधोधक, सुगंध द्रव्य से अभिषेक किया गया. दोपहर के समय ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक किया गया. जो 4 मिनट तक चला.

4 मिनट तक रामलला का सूर्य अभिषेक: राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि "दोपहर 12 बजे भगवान सूर्य अपने कुल में पैदा होने वाले बालक श्री रामलला को तिलक किया गया. 4 मिनट के लिए सूर्य की किरणें उनके ललाट पर आई. इसरो की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स रुड़की की देखरेख में सूर्य तिलक हुआ. इस दौरान सभी ने आस्था के साथ रामलला के अद्भुत दर्शन किए.

सभी मंदिरों में उत्सव का माहौल: राम जन्मोत्सव पर राममंदिर के साथ ही अयोध्या में स्थापित सभी मंदिरों में श्रद्धालु भजनों में मन्त्रमुग्ध होकर नाच रहे हैं. मठ मंदिरों में मंगलहारी गीत गूंज रही है. हर तरफ उल्लास और उत्सव का माहौल दिख रहा है. प्राचीन कनक भवन मंदिर, दशरथ महल, मणिराम दासछावनी, राम हर्षण कुन, चारु शिला मंदिर, जानकीमहल, राम बल्लभा कुंज समेत अन्य मंदिरों में उत्सव की छटा बिखेर रही है. जहां आने वाले श्रद्धालुओं उत्सव में शामिल होकर भाव विभोर हो रहे हैं.

चौकस सुरक्षा व्यवस्था: रामनगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है. उच्च अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं. एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार, कमिश्नर राजेश कुमार, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर लगातार मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं.

