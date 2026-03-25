रामनवमी से पहले बिहार के इस जिले में पुलिस का बड़ा एक्शन, 400 डीजे जब्त
रामनवमी को लेकर गया प्रशासन अलर्ट है. हाइटेक सुरक्षा तैयारियों के बीच जुलूस को निकालने की तैयारी की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर-
Published : March 25, 2026 at 7:42 PM IST
गया : रामनवमी त्योहार को लेकर इस बार भी बिहार पुलिस ने व्यापक तैयारी कर रखी है. गया में पुलिस ने रामनवमी का जुलूस निकलने से पहले बड़ी करवाई भी किया है. पिछले दो दिनों में जिला पुलिस ने 400 डीजे बाजा को जब्त किया है, जबकि जुलूस निकलने से पहले दो समुदायों के बीच हुए झगड़े के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है. सैंकड़ों लोगों से बाउंड पेपर भी भरवाए गए हैं, असामाजिक तत्वों पर पुलिस की सख्त निगाह भी है.
5000 से अधिक पुलिस बल तैनात : दरअसल गया जिले में 5000 से अधिक सुरक्षा बलों के साथ टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जा रही है, मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती और वीडियो ग्राफी के बिना कोई भी जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया गया है, हालांकि गया में रामनवमी के जुलूस निकलने से पहले ही दो समुदाय में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर झगड़ा हो गया. हालाकि पुलिस की तुरंत कार्रवाई के बाद मामला शांत हो गया है. फिर भी तनाव की स्थिति बरकरार है. दो समुदायों के बीच झगड़े के बाद जिला पुलिस भी सतर्क हो गई है. शहर से लेकर गांव तक पुलिस अलर्ट मोड में है.
7 लोग हुए थे घायल : गया के बाराचट्टी प्रखंड के सिताचक गांव में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो समुदाय में तनाव उत्पन्न हो गया था. बाद में मामले ने तूल पकड़ा जिसके बाद रोड़ेबाजी होने लगी और इसमें दोनों तरफ से 7 लोग घायल भी हो गए, हालांकि सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर करवाई कर मामले को शांत कराया. इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि गांव में हालात अब सामान्य हो गए हैं. दोनों तरफ से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
सख्त निगरानी में निकलेगा जुलूस : वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि रामनवमी के दौरान बड़ी संख्या में राम भक्त शहर से लेकर गांव तक जुलूस निकालते हैं, पहले से जुलूस को लेकर तैयारी की जा चुकी है, सभी जगहों पर शांतिपूर्ण माहौल में जुलूस निकालने को लेकर ड्रोन कैमरा, वीडियो ग्राफी और पुलिस बल के द्वारा निगरानी रखी जा रही है. जुलूस मार्गों का पहले से ही निरीक्षण किया जा चुका है, स्वयं उन्होंने जिला पदाधिकारी के साथ कई मार्गों का निरीक्षण कर दिशा निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिया है.
''जहां पर ज्यादा डेपुटेशन की आवश्यकता है वहां पर उसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है. जिला पदाधिकारी और हमारे द्वारा जॉइंट ऑर्डर भी निकाल दिए गए हैं, सभी मार्गों को ड्रोन कैमरे से भी सर्वे कराया गया है, ताकि कहीं पर किसी तरह का कोई इशू बाकी नहीं बचे. ड्रोन कैमरा से घरों के छतों का भी निरीक्षण किया जा रहा है कि कहीं पर पत्थर आदि तो नहीं रखे हुए हैं.''- सुशील कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक, गया
सीसीटीवी के साथ वाच टॉवर बनाए गए : एसएसपी सुशील कुमार ने कहा कि रामनवमी के जुलूस को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, साथ ही जुलूस के मार्गों पर वॉच टावर भी बनाया गया है. जहां पुलिस बल की तैनाती होगी, ये भी सुनिश्चित किया गया है कि एक भी जुलूस बिना पुलिस बल के नहीं निकले. सभी जगह पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बाल की तैनाती कर दी गई है. शहर से लेकर गांव तक निगरानी रखी जा रही है. जो संवेदनशील स्थान हैं वहां पर विशेष ध्यान पुलिस का है. असमाजिक तत्वों पर भी पुलिस की कड़ी निगाह है.
''विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के वरीय अधिकारी भी सड़कों पर मौजूद रहेंगे, सभी थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ को आदेश दिए गए हैं स्वयं वह भी जुलूस के मार्गों का भ्रमण करते रहेंगे, सरकार की जो एडवाइजरी जारी की गई है, उस पर पालन करने का भरपूर प्रयास हो रहा है ताकि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.''- सुशील कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक, गया
जिले दो दिन निकलती है शोभायात्रा : गया जिले में 2 दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है. गुरुवार 26 मार्च को गया जी शहर समेत बेलागंज, वजीरगंज और अन्य क्षेत्रों में शोभायात्रा निकाली जाएगी, जबकि शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र में दूसरे दिन 27 मार्च को शोभायात्रा निकाली जाएगी. दो दिनों के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारी कर रखा है. गया में दो दिन शोभा यात्रा निकालने की परंपरा सालों पुरानी है.
''हमारा मानना है कि सख्त कदम रामनवमी को शांतिपूर्ण और सुगम बनाने के लिए जरूरी है, भीड़ की आशंका को भी देखते हुए यातायात और सुरक्षा दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिला पुलिस ने सभी शांति समितियों के सदस्यों और शोभा यात्रा के जिम्मेदारों से अपील की है कि निर्धारित मार्गो पर समय के अनुसार ही शोभायात्रा निकालें तथा डीजे या कोई उन्मादी गाने नहीं बजाएं.''- सुशील कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक, गया
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