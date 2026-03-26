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रामनवमी 2026: त्योहार से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी

त्योहार के दौरान पुलिस ड्रोन कैमरों से भी शहर की निगरानी करेगी.

Ram Navami 2026
कानून व्यवस्था पर सख्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 4:30 PM IST

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धमतरी: शुक्रवार को रामनवमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए पुलिस ने खास तैयारी कर रखी है. जिला प्रशासन ने आज इसी कड़ी में फ्लैग मार्च निकाला. एसपी सूरज सिंह परिहार ने कहा, फ्लैग मार्च का मतलब होता है, समाज में रहने वाले अच्छे लोग इस बात का भरोसा रखें कि पुलिस अपना काम कर रही है. दूसरा मतलब होता है गुंडे बदमाश ये समझ लें कि कानून व्यवस्था के लिए अगर चुनौती बनें, तो उनपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रामनवमी से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

फ्लैग मार्च रक्षित केंद्र धमतरी से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों लक्ष्मी निवास, अंबेडकर चौक, रत्नाबांधा, मुजगहन, मकई चौक, सिहावा चौक, बस स्टैंड, अर्जुनी मोड़, नहरनाका चौक होते हुए विंध्यवासिनी मंदिर तक पहुंचा. मकई चौक से सदर बाजार तक पुलिस बल ने पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया तथा असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.


कानून व्यवस्था पर सख्ती

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अड्डेबाजी, गुंडागर्दी, चाकूबाजी, शराबखोरी एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. शहर में संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. साथ ही सीसीटीवी निगरानी, रैंडम चेकिंग, पेट्रोलिंग और गश्ती दल सक्रिय कर दिए गए हैं. होटल, ढाबा एवं लॉज की नियमित जांच भी जारी है.

रामनवमी शोभायात्रा (ETV Bharat)


शोभायात्रा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था

रामनवमी शोभायात्रा को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा खुद मार्गों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. शोभायात्रा मार्गों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. इसके साथ ही पेड़ों की डालियों और अव्यवस्थित बिजली तारों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं. मार्गों में दण्डाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है. शोभायात्रा के आगे-पीछे एवं विभिन्न सेक्टरों में पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वहीं सादे वर्दी में पुलिस कर्मी भीड़ में मौजूद रहकर निगरानी करेंगे. पूरी शोभायात्रा पर “तीसरी आंख” यानी सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी.

Ram Navami 2026
रामनवमी शोभायात्रा (ETV Bharat)
Ram Navami 2026
रामनवमी शोभायात्रा (ETV Bharat)


नागरिकों से पुलिस की अपील

पुलिस ने नागरिकों से रामनवमी पर्व को आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साझा न करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया है. आपातकालीन सहायता के लिए 100, 112 एवं पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 94791-92299 जारी किया गया है. जिले के तीनों अनुभाग, धमतरी, कुरूद और नगरी में भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार फ्लैग मार्च निकाला गया.

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