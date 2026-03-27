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एक लड्डू और सिंदूर चढ़ाने से खुश होते हैं हनुमान जी, टल जाते हादसे..बिहार के इस मंदिर का 150 साल पुराना इतिहास

मुजफ्फरपुर का ऐसा मंदिर, जहां एक लड्डू और सिंदूर चढ़ाने से सड़क हादसे जैसे संकट टल जाते. आइये जानते हैं क्या है मंदिर का इतिहास?

Ram Navami 2026
मुजफ्फरपुर का बाला जी संकट मोचन हनुमान मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 27, 2026 at 2:02 PM IST

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Updated : March 27, 2026 at 2:08 PM IST

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मुजफ्फरपुर: देश में रामनवमी धूधाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर बिहार का एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी ख्याति दूर-दूर तक है. मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित बाला जी संकट मोचन हनुमान को एक लड्डू और सिंदूर चढ़ाने से बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं. खासकर सड़क हादसे जैसी गंभीर घटना से भगवान लोगों की रक्षा करते हैं.

रामनवमी पर उमड़े श्रद्धालु: यह मंदिर मुजफ्फरपुर शहर के अखाड़ाघाट में सड़क किनारे स्थित है. यहां खासकर रामनवमी के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. इसबार भी रामनवमी के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने के लिए पहुंचे. हर शनिवार और मंगलवार को यहां दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान को एक लड्डू और सिंदूर चढ़ाते हैं.

मुजफ्फरपुर का बाला जी संकट मोचन हनुमान मंदिर (ETV Bharat)

150 साल पुराना इतिहास: करीब 150 साल पुराने इस मंदिर का इतिहास काफी दिलचस्प है. मंदिर के महंत जनक कुमार दास के अनुसार, पहले इस इलाके में बाढ़ का काफी प्रकोप रहता था, जिससे स्थानीय लोग परेशान रहते थे. तब उनके पूर्वजों ने ग्रामीणों के सहयोग से इस मंदिर की स्थापना की. मंदिर की स्थापना के बाद धीरे-धीरे बाढ़ की समस्या कम होती चली गई. लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति और भी मजबूत हो गई.

"यहां आने वाले भक्त अपनी-अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं. बजरंगबली की कृपा से उनकी इच्छाएं पूरी होती है. विशेष रूप से जिन लोगों को बार-बार सड़क दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है या जिनके ऊपर दुर्घटना का भय बना रहता है, वे यहां पूजा-अर्चना करते हैं. मंदिर में सिंदूर और लड्डू चढ़ाने की विशेष परंपरा है, जिसे संकट निवारण का प्रतीक माना जाता है." - जनक कुमार दास, महंत

Ram Navami 2026
मंदिर में पूजा अर्चना करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

1008 हनुमान चालीसा पाठ: महंत ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर मंदिर में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं. 1008 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं. शाम 6 बजे से अखंड ज्योति के साथ भजन-कीर्तन का कार्यक्रम भी रखा गया है, जो देर रात तक चलेगा. इस आयोजन को लेकर मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है.

'मेरी मनोकमाना पूर्ण हुई': मंदिर में पूजा करने आई अहियापुर की रहने वाली आशा कुमारी ने बताया कि इस मंदिर की ख्याति पूरे इलाके में फैली हुई है. उनका कहना है कि यहां पूजा करने से जीवन के दुख-कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. उन्होंने बताया कि वह हर खास अवसर पर यहां पूजा करने आती हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं.

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मंदिर में पूजा अर्चना करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

'नेपाल से पहुंचते हैं श्रद्धालु': पूनम देवी ने कहा कि यह मंदिर बहुत पुराना और चमत्कारी है. यहां सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, बल्कि बिहार के अन्य जिलों, पटना, दिल्ली और यहां तक नेपाल से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. उनका मानना है कि मंदिर के आसपास दुर्घटनाएं नहीं होतीं और जो भी श्रद्धालु यहां सच्चे मन से पूजा करता है, वह किसी भी अनहोनी से सुरक्षित रहते हैं.

'दुर्घटनाओं से राहत': अमन कुमार ने भी मंदिर की महिमा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, जहां लोगों ने यहां पूजा करने के बाद दुर्घटनाओं से राहत पाई है. उन्होंने बताया कि इस मंदिर की मान्यता लगातार बढ़ती जा रही है. हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है.

"यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है. सड़क किनारे स्थित होने के बावजूद यहां के आसपास दुर्घटनाओं की संख्या बेहद कम बताई जाती है, जिसे लोग हनुमान जी की कृपा से जोड़कर देखते हैं." -अमन कुमार, श्रद्धालु

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मंदिर में पूजा अर्चना करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

'भक्तों की आस्था का प्रतीक': रामनवमी के अवसर पर उमड़ी भीड़ और भक्तों की आस्था यह दर्शाती है कि आधुनिक दौर में भी लोगों का विश्वास धार्मिक स्थलों पर उतना ही मजबूत है. अखाड़ाघाट का यह बाला जी संकट मोचन हनुमान मंदिर इसी आस्था और विश्वास का जीवंत उदाहरण है. एक छोटे से प्रसाद के साथ लोग अपने बड़े-बड़े संकटों से मुक्ति की कामना लेकर पहुंचते हैं.

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Last Updated : March 27, 2026 at 2:08 PM IST

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