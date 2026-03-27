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बिहार में रामनवमी, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पटना में भव्य झांकी का आयोजन

मनवमी पर महावीर मंदिर में उमड़ी भीड़ ( ETV Bharat )