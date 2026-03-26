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रामनवमी 2026 : उदयपुर में निकली शोभायात्रा, श्रीराम दरबार और हनुमानजी की जीवंत प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र

उदयपुर में रामनवमी पर आकर्षक झांकी और शोभायात्रा निकाली गई.

श्रीराम सेना की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई
श्रीराम सेना की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 26, 2026 at 4:09 PM IST

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उदयपुर/अजमेर : प्रदेशभर में रामनवमी का पर्व इस बार पूरे उत्साह और भक्ति के माहौल में मनाया गया. उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. दोपहर में भगवान श्रीराम के जन्म के साथ ही मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठे और भक्तों ने पूरे श्रद्धाभाव के साथ आरती में भाग लिया. जन्मोत्सव के बाद पारंपरिक रूप से पंजीरी का प्रसाद वितरित किया गया, जिसे लेने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं. वहीं, अजमेर के तीर्थराज गुरु पुष्कर में प्राचीन श्री रघुनाथ शहर मंदिर में राम जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया.

शहर के सेक्टर 11 और ऐतिहासिक चांदपोल क्षेत्र सहित कई प्रमुख राम मंदिरों में विशेष सजावट की गई थी. महाआरती के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. हर कोई प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए उत्सुक नजर आया. धार्मिक भजनों और मंत्रोच्चार के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. इस अवसर पर श्रीराम सेना की ओर से भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. नगर निगम परिसर से शुरू हुई यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों बापू बाजार, सूरजपोल, अस्थल मंदिर, धानमंडी और देहलीगेट होते हुए टाउन हॉल तक पहुंची. शोभायात्रा में बाइक सवार युवाओं ने ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाकर माहौल को जोशीला बना दिया.

रामनवमी की धूम (ETV Bharat)

पढ़ें. जय श्रीराम के जयकारों से गूंजा प्रदेश: रामनवमी पर जैसलमेर, डीडवाना और मेहंदीपुर बालाजी में आस्था का सैलाब

यात्रा में महिलाओं की भागीदारी भी खास रही. केसरिया साफा और हाथों में धर्म ध्वजा लिए महिलाएं भजन-कीर्तन पर झूमती नजर आईं. शोभायात्रा की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं, जिनमें श्रीराम दरबार और हनुमानजी की जीवंत प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया. अखाड़ों के पहलवानों ने अपने करतबों से दर्शकों को रोमांचित कर दिया. पूरे मार्ग में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया. इसी बीच पिछोला किनारे हनुमान घाट पर वर्षों पुरानी तोपों की सलामी की परंपरा में इस बार बदलाव देखने को मिला. परंपरागत तोपों की जगह आतिशबाजी के जरिए सांकेतिक सलामी दी गई.

शहर में निकाली गई शोभायात्रा
शहर में निकाली गई शोभायात्रा (ETV Bharat Udaipur)

अजमेर में विविध कार्यक्रम : तीर्थराज गुरु पुष्कर में प्राचीन श्री रघुनाथ शहर मंदिर में राम जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. मंदिर में महंत कैलाश नाथ दाधीच और कुलदीप दाधीच के आचार्य ने श्री रघुनाथ का पुष्कर के पवित्र जल से अभिषेक किया गया. अभिषेक के बाद चरणामृत के रूप में जल श्रद्धालुओं को वितरित किया गया. मंदिर में श्री रघुनाथ शाह और सीता माता का नयनाभिराम शृंगार किया गया. मंदिर में फूलों से आकर्षक झांकी सजाई गई. दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम मनमोहन महाआरती का आयोजन हुआ. मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत की मौजूद रहे. इनके अलावा पुष्कर में गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ के प्रणेतक श्रीमद् महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज का भी आगमन हुआ.

भगवान सियाराम का नयनाभिराम शृंगार किया गया
भगवान सियाराम का नयनाभिराम शृंगार किया गया (ETV Bharat Ajmer)

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उदयपुर में शोभायात्रा
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