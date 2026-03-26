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रामनवमी 2026 : उदयपुर में निकली शोभायात्रा, श्रीराम दरबार और हनुमानजी की जीवंत प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र

श्रीराम सेना की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर/अजमेर : प्रदेशभर में रामनवमी का पर्व इस बार पूरे उत्साह और भक्ति के माहौल में मनाया गया. उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. दोपहर में भगवान श्रीराम के जन्म के साथ ही मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठे और भक्तों ने पूरे श्रद्धाभाव के साथ आरती में भाग लिया. जन्मोत्सव के बाद पारंपरिक रूप से पंजीरी का प्रसाद वितरित किया गया, जिसे लेने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं. वहीं, अजमेर के तीर्थराज गुरु पुष्कर में प्राचीन श्री रघुनाथ शहर मंदिर में राम जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. शहर के सेक्टर 11 और ऐतिहासिक चांदपोल क्षेत्र सहित कई प्रमुख राम मंदिरों में विशेष सजावट की गई थी. महाआरती के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. हर कोई प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए उत्सुक नजर आया. धार्मिक भजनों और मंत्रोच्चार के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. इस अवसर पर श्रीराम सेना की ओर से भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. नगर निगम परिसर से शुरू हुई यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों बापू बाजार, सूरजपोल, अस्थल मंदिर, धानमंडी और देहलीगेट होते हुए टाउन हॉल तक पहुंची. शोभायात्रा में बाइक सवार युवाओं ने ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाकर माहौल को जोशीला बना दिया. रामनवमी की धूम (ETV Bharat)