Ram Navami 2026 : करौली की धरा पर गुंजा जय श्रीराम का नारा, UGC को लेकर विरोध
करौली शहर में राम नवमी के अवसर पर गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया...
Published : March 26, 2026 at 7:45 PM IST
करौली: राजस्थान में करौली शहर की सड़कें गुरुवार को जय श्री राम के नारे से गुंजती हुई नजर आईं. वहीं, साल 2022 में नवसंवत्सर पर फैले साम्प्रदायिक दंगे के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया. शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान और केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया था. साथ ही जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी लोकेश सोनवाल यात्रा की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए.
रामनवमी के अवसर पर मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम से शुरू हुई यात्रा शहर के गुलाब बाग सर्किल, जिला अस्पताल, हिण्डौन दरवाजा, फूटाकोट, हटवाड़ा बाजार अंबेडकर सर्किल, कलेक्ट्री चौराहा पर हनुमानजी मंदिर पर संपन्न हुई. वहीं, शोभा यात्रा में 9 संजीव झांकियां. 15 घोड़े शोभा यात्रा में साथ-साथ चलते हुए नजर आए. प्रमुख संत हरेंद्रानंद महाराज रथ में विराजे नजर आए. वहीं, धार्मिक और महापुरुषों पर आधारित झांकियां निकाली गईं. शहर के लोगों ने शोभा यात्रा का जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया.
यूजीसी का विरोध नजर आया धरातल पर : राम नवमी पर निकली शोभा यात्रा में यूजीसी बिल का विरोध भी धरातल पर नजर आया. यूजीसी बिल का विरोध सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक देखा गया. कई प्रबुद्धजनों ने यूजीसी बिल के विरोध में शोभा यात्रा में भाग नहीं लिया और घर पर ही अपने घरों पर केसरिया झंडा लगाकर जय श्रीराम के नारे लगाए और राजनीतिक पार्टियों का विरोध जताया.
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800 पुलिस जवान और ड्रोन कैमरे से शोभा यात्रा की निगरानी : साल 2022 में हुए दंगे के बाद राम नवमी शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सजग और सतर्क नजर आया. पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ 800 पुलिस के जवान शोभा यात्रा के दौरान तैनात रहे. ड्रोन कैमरे के माध्यम से यात्रा पर निगरानी रखी गई. सुरक्षा की दृष्टि से शोभा यात्रा मार्ग पर गलियों को बैरिकेड से पैक कर दिया गया.