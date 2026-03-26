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Ram Navami 2026 : करौली की धरा पर गुंजा जय श्रीराम का नारा, UGC को लेकर विरोध

करौली शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन ( ETV Bharat karauli )

करौली: राजस्थान में करौली शहर की सड़कें गुरुवार को जय श्री राम के नारे से गुंजती हुई नजर आईं. वहीं, साल 2022 में नवसंवत्सर पर फैले साम्प्रदायिक दंगे के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया. शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान और केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया था. साथ ही जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी लोकेश सोनवाल यात्रा की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए. रामनवमी के अवसर पर मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम से शुरू हुई यात्रा शहर के गुलाब बाग सर्किल, जिला अस्पताल, हिण्डौन दरवाजा, फूटाकोट, हटवाड़ा बाजार अंबेडकर सर्किल, कलेक्ट्री चौराहा पर हनुमानजी मंदिर पर संपन्न हुई. वहीं, शोभा यात्रा में 9 संजीव झांकियां. 15 घोड़े शोभा यात्रा में साथ-साथ चलते हुए नजर आए. प्रमुख संत हरेंद्रानंद महाराज रथ में विराजे नजर आए. वहीं, धार्मिक और महापुरुषों पर आधारित झांकियां निकाली गईं. शहर के लोगों ने शोभा यात्रा का जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया. राम नवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा (ETV Bharat karauli)