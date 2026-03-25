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रामनवमी को लेकर असमंजस बरकरार, ज्योतिषाचार्यों के अलग-अलग मत, जानिये कौन कब मना रहा

चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:46 बजे प्रारंभ होकर 27 मार्च को सुबह 10:07 बजे तक रहेगी.

रामनवमी 2026
रामनवमी 2026 (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 3:18 PM IST

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जयपुर: हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस बार रामनवमी की तिथि को लेकर बनी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. भगवान श्रीराम के जन्म का पावन उत्सव इस वर्ष 26 मार्च को मनाया जाएगा या 27 को इसे लेकर ज्योतिषाचार्यों के अलग-अलग मत हैं. जयपुर में धर्माचार्यों और ज्योतिष विद्वानों की राय के बाद इस निर्णय पर सहमति बनी है कि रामनवमी 26 मार्च को मनाई जाएगी, वहीं बीकानेर के ज्योतिषाचार्य का कहना है कि रामनमवी 27 को मनाई जाएगी. हालांकि, नवरात्र के तहत कन्या पूजन 27 मार्च को ही किया जाएगा.

तिथि गणना ने बढ़ाया संशय: पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:46 बजे प्रारंभ होकर 27 मार्च को सुबह 10:07 बजे तक रहेगी. सामान्यतः अधिकांश व्रत-त्योहार 'उदयातिथि' के आधार पर मनाए जाते हैं, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय तिथि विद्यमान हो. इसी आधार पर रामनवमी 27 मार्च को भी मनाई जा सकती थी, क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय नवमी तिथि विद्यमान रहेगी, लेकिन रामनवमी के संदर्भ में शास्त्रों में एक विशेष मान्यता है, चूंकि भगवान श्रीराम का जन्म 'मध्याह्न काल' में हुआ था, इसलिए जिस दिन नवमी तिथि मध्याह्न में पड़े, उसी दिन राम जन्मोत्सव मनाना श्रेष्ठ और शास्त्रसम्मत माना गया है.

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26 मार्च को मध्याह्न में नवमी: चैत्र नवरात्रि की नवमी को भगवान श्रीराम का जन्म अयोध्या में हुआ था. उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था. उस वक्त पांचों ग्रह अपने उच्च स्थान में और कर्क लग्न में चंद्रमा-बृहस्पति स्थित थे. धर्माचार्यों के अनुसार 26 मार्च को नवमी तिथि मध्याह्न काल में विद्यमान रहेगी. यही कारण है कि इस दिन भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाना सर्वाधिक उचित माना गया है. हालांकि, वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी उदयातिथि को प्राथमिकता देते हुए 27 मार्च को रामनवमी मनाएंगे. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नवमी तिथि 27 मार्च को सुबह 10:06 मिनट तक रहने वाली है, इसलिए श्रद्धालु नवरात्र के तहत 27 मार्च को कन्या पूजन (कन्या भोज) का आयोजन कर सकेंगे. इसी के साथ नवरात्रि व्रत भी पूर्ण होंगे.

वहीं, बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि रामनवमी का पर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि रामनवमी पर रामायण और रामरक्षा स्त्रोत का पाठ करने व सुनने से भक्तों का जीवन सफल होता है. पञ्चांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि रामनवमी एक श्रेष्ठ दिवस है. प्रभु राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था. यही कारण है कि भगवान राम तपस्वी, महापराक्रमी होते हुए भी संयमित रहे. उन्होंने हमेशा धर्म मार्ग को चुना और मानव की दानव से रक्षा की.

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इस मुहूर्त में करें पूजा: रामनवमी के दिन राम मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना करनी चाहिए. वहीं, दोपहर 12 बजे आरती का विशेष मुहूर्त है. इस दिन हनुमान मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ होता है. मान्यता है कि आज के दिन भगवान नाम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं.

विधि विधान से करें पूजा: पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि शुभ मुहूर्त में भगवान राम की तस्वीर और प्रतिमा का अभिषेक केसर दूध से करें. घी का दीपक जलाकर भगवान राम को फूल, माला,अक्षत, चंदन और मिष्ठान अर्पित करने के बाद भगवान राम के मंत्र, रामचरितमानस, रामायण, रामरक्षास्तोत्र, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा और रामायण का पूरा पाठ संभव न हो तो एक श्लोकी रामायण का पाठ करें. सबसे आखिर में भगवान राम की आरती करते हुए भगवान राम, माता सीता और हनुमानजी से सुख-समृद्धि और शांति की कामना करें.

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