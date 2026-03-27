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तस्वीरों में देखिये..बिहार की रामनवमी, गांव से शहर तक निकली शोभायात्रा

बिहार में रामनवमी धूमधाम से मनायी गयी. इस दौरान गांव से लेकर शहर तक शोभायात्रा निकाली गयी. देखें तस्वीर

Ram Navami 2026
पटना के मसौढ़ी में निकली शोभायात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 27, 2026 at 4:30 PM IST

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पटना: देशभर में रामनवमी धूमधाम से मनायी गयी, इसके साथ पूरे बिहार में रामनवमी की धूम रही. गांव से लेकर शहर तक भव्य शोभायात्रा निकाली गयी. इस दौरान 'जय श्रीराम, जय हनुमान' के जयकारों से इलाका गूंजता रहा. शहर की सड़कें भगवा रंग से रंगी रही. सुबह से ही रामभक्त और हनुमान भक्त मंदिर पहुंचने लगे थे. इस दौरान भगवान को भोग लगाकर मनोकामना मानी. चारो ओर माहौल भक्तिमय रहा.

मोतिहारी में भव्य शोभायात्रा: मोतिहारी में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हनुमान गढ़ी हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. जगतगुरु शंकराचार्य सुमेरू पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज की विशेष उपस्थिति ने इसे भव्यता प्रदान की. यात्रा का मुख्य आकर्षण अश्वमेध यज्ञ का गोल्ड प्लेटेड अश्व और स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी रहे. अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं. जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान किया.

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मोतिहारी में निकली शोभायात्रा (ETV Bharat)

पटना में भाईचारे की मिशाल: रामनवमी को लेकर मसौढ़ी में लोगों ने जुलूस निकाला. इस दौरान गंगा जमुनी तहजीब की झलक भी देखने को मिली. जुलूस के लिए मुस्लिम भाइयों ने मोहब्बत का शरबत शिविर का आयोजन किया. शिविर का उद्घाटन मसौढी विधायक अरुण मांझी, मुख्य पार्षद पिंकी देवी, बीडीओ प्रभाकर कुमार कार्यपालक दंडाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया. मकसूद रजा ने कहा कि प्रत्येक साल रामनवमी के मौके पर हम सभी मुसलमान भाई, हिंदू भाइयों को शरबत पिलाते हैं.

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पटना के मसौढ़ी में शरबत पिलाते श्रद्धालु (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर में 50 वर्षों से संकीर्तन: मुजफ्फरपुर जिले के बालूपाट स्थित एक अनोखे मंदिर में पिछले 50 वर्षों से लगातार प्रभु श्रीराम का नाम गूंज रहा है. यहां 20 फरवरी 1976 से शुरू हुआ अखंड रामधुन संकीर्तन “श्री राम जय राम जय जय राम” बिना रुके आज भी जारी है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां किसी भी देवी-देवता की मूर्ति स्थापित नहीं है. पूरा परिसर सिर्फ श्रीराम नाम के सुमिरन के लिए समर्पित है.

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मुजफ्फरपुर में भजन-कीर्तन करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

46 महिलाएं और 80 पुरुषों की टीम: अखंड रामधुन को बनाए रखने के लिए मोहल्ले की 46 महिलाएं और 80 पुरुषों की टीम बनाई गई है. यह मंडली तीन से चार घंटे के अंतराल पर समूह बदलकर लगातार संकीर्तन करती है. खास बात यह है कि रात के 12 बजे हों या भोर के 4 बजे, रामधुन कभी नहीं रुकती. सुबह 4 बजे से 7 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है, जबकि बाकी समय बिना माइक के ही संकीर्तन चलता रहता है. इस परंपरा की शुरुआत शिवहर जिले के छतौनी के रहने संत प्रेम भिक्षु जी महाराज की स्मृति में की गई थी.

पुनौरा धाम मंदिर में पूजा-अर्चना: सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर माता जानकी की जन्मस्थली पर पूजा-पाठ भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया. जिले में लोगों के द्वारा ढोल नगाड़े के साथ रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई. सुरक्षा को लेकर नगर थाना अध्यक्ष यातायात इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार सहित पुलिस बल भी शोभा यात्रा के साथ चलते नजर आए वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम और जानकी मंदिर में दर्शन करते नजर आए रामनवमी को लेकर पुनौरा धाम और जानकी मंदिर को फूलों से सजाया गया है.

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सीतामढ़ी में मंदिर में पूजा-अर्चना (ETV Bharat)

जमुई में धूमधाम से रामनवमी मनी: जमुई में धूमधाम से रामनवमी मनायी गयी. कहीं मंदिरों में समूह के साथ तो कही घर में भगवा पताका फहराया गया. इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही. मंदिरों में पूजा-अर्चना के साथ भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया. मंदिर परिसरों के साथ सड़कों पर भक्त जय श्रीराम के जयकारे लगाते नजर आए. इस दौरान भगवान राम के गीत गूंजते रहे.

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जमुई में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

गोपालगंज में थावे भवानी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु: चैत्र नवमी पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब थावे भवानी मंदिर में उमड़ पड़ा. सुबह से ही श्रदालुओं द्वारा मां का दर्शन-पूजन करने के लिए श्रद्धालु पंक्तियों में लगे रहे. इस दौरान मां के जयकारे से मंदिर परिसर से लेकर पूरा इलाका गूंजता रहा. इस दौरान नौ दिन का नवरात्र व्रत रहने वाले लोगों ने मंदिर परिसर में बने हवन कुंड में हवन किया.

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गोपालगंज थावे भवानी मंदिर (ETV Bharat)

निशा पूजा में उमड़े श्रद्धालु: बता दें कि ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर परिसर में शनिवार की मध्य रात्रि आयोजित महानिशा पूजा के दौरान भक्त मंदिर परिसर में पूरी रात जमे रहे. देर रात शुरू हुए निशा पूजा के दौरान भक्त माता का जयकारा लगाते रहे. इस दौरान प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा.

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