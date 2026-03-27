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जय श्रीराम के नारों से गूंजा बिहारशरीफ, यूपी-झारखंड की झांकियों के साथ निकली विशाल शोभायात्रा

रामनवमी के मौके पर बिहारशरीफ जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा. यूपी-झारखंड की झांकियों के साथ विशाल शोभायात्रा निकाली गई. बीजेपी विधायक शामिल हुए.

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जय श्रीराम के नारों से गूंजा बिहारशरीफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 27, 2026 at 7:44 PM IST

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नालंदा: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव (रामनवमी) के अवसर पर शुक्रवार को नालंदा मुख्यालय बिहारशरीफ 'जय श्रीराम' के जयकारों से गूंज उठा. शहर में एक विशाल और भव्य रामनवमी शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. इस ऐतिहासिक जुलूस का सबसे बड़ा आकर्षण यूपी और झारखंड से विशेष रूप से मंगाई गई मनमोहक झांकियां और पारंपरिक 'सिंघा' रहे, जिसकी गूंज ने पूरे माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय कर दिया.

निकाली गई आकर्षक झाकियां: इस विराट शोभायात्रा का नेतृत्व स्थानीय बीजेपी विधायक डॉ. सुनील कुमार ने किया. जुलूस में शामिल रामभक्तों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था. शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए इस जुलूस में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के जीवन प्रसंगों पर आधारित कई बेहद आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गईं. पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप और सिंघा की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने पूरे उल्लास के साथ इस जन्मोत्सव में हिस्सा लिया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

विधायक ने शहरवासियों को दिया धन्यवाद: सड़कों पर उमड़ी इस अपार भीड़ और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर बीजेपी विधायक डॉ. सुनील कुमार ने खुशी जाहिर की. रामनवमी के शोभायात्रा को लेकर नालंदा पुलिस पूरी मुस्तैद दिखी. रामनवमी शोभायात्रा के लिए नालंदा जिले में कुल 14 लाइसेंस दिया गया थे.

"आज भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर निकाली गई इस भव्य झांकी और विराट जुलूस में जिस बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं, वह अद्भुत है. मैं इस अपार श्रद्धा और भागीदारी के लिए जुलूस में आए सभी रामभक्तों को हृदय से धन्यवाद देता हूं."- डॉ. सुनील कुमार, भाजपा विधायक

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नालंदा में भव्य शोभा यात्रा (ETV Bharat)

ड्रोन कमरे से निगरानी: बिहारशरीफ में 54 संवेदनशील स्थल को चिन्हित कर बीएनएस के धारा 126 के तहत 7500 लोगों को नोटिस और सीसीए के तहत 109 लोगों पर कार्रवाई की गई है. भीड़ पर नियंत्रण के लिए 4500 पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के अलावे 10 घुड़सवार को लगाया गया है. इसके अलावे 500 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कमरे से निगरानी की जा रही है.

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नशेड़ी युवक गिरफ्तार (ETV Bharat)

नशेड़ी युवक गिरफ्तार: इसके अलावे बिहार नॉइज़ पोलेशन रूल का पालन कराया और डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहा. वहीं इस दौरान एक नशेड़ी युवक को प्रतिबंधित लोहे के हथियार एवं पुलिस से दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर शांतिपूर्ण ढंग से भक्तिमय माहौल में यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है..

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