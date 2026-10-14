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रामनाथ कोविन्द ने अभावों को कभी ढाल नही बनाया : सीएम योगी

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की उपस्थिति में उनकी आत्मकथा भारतीय गणतंत्र की विजयगाथा: मेरा जीवन, मेरा संघर्ष का विमोचन. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की उपस्थिति में उनकी आत्मकथा भारतीय गणतंत्र की विजयगाथा: मेरा जीवन, मेरा संघर्ष का विमोचन किया.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति के जीवन को अभावों से संघर्ष करते हुए देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की प्रेरणादायी यात्रा बताते हुए कहा कि रामनाथ कोविन्द ने अभावों को ढाल नहीं, बल्कि आगे बढ़ने और संघर्ष करने का मार्ग बनाया. उनका जीवन देश के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की उनकी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ इच्छाशक्ति और परिश्रम के बल पर बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनाथ कोविन्द ने राष्ट्रपति के रूप में देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया के अनेक देशों की यात्राएं कीं. इन यात्राओं के दौरान उन्होंने प्रभावी ढंग से भारत का पक्ष रखा और दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में योगदान दिया. उनका सार्वजनिक जीवन संवैधानिक मर्यादा, सहज व्यवहार और देश के प्रति समर्पण का उदाहरण है.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की उपस्थिति में उनकी आत्मकथा भारतीय गणतंत्र की विजयगाथा: मेरा जीवन, मेरा संघर्ष का विमोचन. (ईटीवी भारत)

यही विशेषता रामनाथ कोविन्द को उस मुकाम तक लेकर गई, जहां उन्होंने पांच वर्ष तक 145 करोड़ भारतवासियों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश का नेतृत्व किया, उन्हें जो भी दायित्व मिला, उसका निर्वहन उन्होंने सहजता, सरलता और भारतीय जनभावनाओं के अनुरूप किया.

उन्होंने कहा कि जब परिस्थितियां अनुकूल हों तो लोककल्याण और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष से पीछे हटने के बजाय उनका सामना करने का जज्बा होना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनाथ कोविन्द की यात्रा हमें बताती है कि महानता केवल अनुकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ने से नहीं आती, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने के साहस से प्राप्त होती है.

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एवं पदाधिकारी के रूप में राजनीतिक यात्रा शुरू करने के बाद वह राज्यसभा के सदस्य बने, बिहार के राज्यपाल पद पर पहुंचे और अंततः भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुए.

इसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा और सार्वजनिक जीवन को अपने संघर्ष का हिस्सा बनाया.

साथ ही उन्होंने अभावों को कभी पलायन का कारण नहीं बनने दिया और न ही अपनी परिस्थितियों को किसी से कुछ मांगने का आधार बनाया. गांव के विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा अर्जित की और अधिवक्ता के रूप में वंचितों-गरीबों की आवाज बने.

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनाथ कोविन्द की आत्मकथा एक ऐसे भारतीय की कहानी है, जिसने जीवन की कठिनाइयों को प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की उपस्थिति में उनकी आत्मकथा भारतीय गणतंत्र की विजयगाथा: मेरा जीवन, मेरा संघर्ष का विमोचन. (ईटीवी भारत)

यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस आत्मकथा का पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विमोचन किया गया था, उसका हिंदी रूपांतरण अब उनकी पावन जन्मभूमि वाले प्रदेश की राजधानी में विमोचित हुआ है.

बुधवार को लोकभवन सभागार में पूर्व राष्ट्रपति की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनाथ कोविन्द का आगमन हमेशा प्रदेशवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनकी जन्मभूमि भी है और उनकी कर्मसाधना की भूमि भी.

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और युवाओं से विशेष रूप से आह्वान किया कि वे आगे बढ़ने के लिए महापुरुषों की जीवनी और आत्मकथाएं पढ़ें. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन संघर्ष का अध्ययन हमें यह समझने का अवसर देता है कि कठिन परिस्थितियों को कैसे अपनी शक्ति में बदला जा सकता है.

उन्होंने कहा किअच्छी पुस्तकें सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होती हैं. वे सोचने-समझने की क्षमता विकसित करती हैं, अनुभवों से सीखने का अवसर देती हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती हैं.

मुख्यमंत्री ने आधुनिक जीवन में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज व्यक्ति पांच से सात घंटे केवल स्मार्टफोन व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खर्च कर रहा है. यदि इस समय में एक-दो घंटे बचाकर पुस्तकों के अध्ययन और चिंतन में लगाए जाएं, तो इससे व्यक्ति को कहीं अधिक लाभ हो सकता है. सोशल मीडिया पर रील बनाकर लाइक्स प्राप्त करने के बजाय युवाओं को अपनी वास्तविक जिंदगी जीने पर ध्यान देना चाहिए.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की उपस्थिति में उनकी आत्मकथा भारतीय गणतंत्र की विजयगाथा: मेरा जीवन, मेरा संघर्ष का विमोचन. (ईटीवी भारत)

57600 ग्राम सचिवालयों में पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है. प्रदेश में 57600 ग्राम सचिवालय बन चुके हैं और इनमें एक कक्ष केवल पुस्तकालय के लिए निर्धारित किया गया है. गांव के बच्चे इन पुस्तकालयों में जाकर पढ़ सकें, इसके लिए व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं.

डिजिटल पुस्तकालयों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है. पुस्तकालय ज्ञान, विचार और व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र होते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी अच्छी पुस्तकों और अध्ययन सामग्री तक पहुंच मिलनी चाहिए. इससे उन्हें अपनी प्रतिभा विकसित करने और भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने का अवसर मिलता है.

इस अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी सविता कोविंद, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं बृजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और रूपा पब्लिकेशंस के प्रबंध निदेशक कपिश मेहरा समेत कई गण्यमान्य अतिथि उपस्थित रहे.

यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री के संकल्प की पूर्व राष्ट्रपति ने की सराहना

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों और सुशासन की सराहना की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों को नई ऊर्जा दी है. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है.

इस मौके पर उन्होंने प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी के संकल्प की भी प्रशंसा की. बुधवार को लोकभवन सभागार में अपनी आत्मकथा ‘भारतीय गणतंत्र की विजयगाथा: मेरा जीवन, मेरा संघर्ष’ के हिंदी संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह उनके लिए भावनात्मक अवसर है.

इससे पहले अनेक मंचों से लोगों को संबोधित किया, लेकिन आज चर्चा का विषय उनका अपना जीवन है। इसी प्रदेश में जन्मे, यहीं की मिट्टी में पले-बढ़े और शिक्षा प्राप्त की. उत्तर प्रदेश ही उनकी कर्मभूमि भी बना.

राजनीति का उद्देश्य राष्ट्रसेवा

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि राजनीति के लिए भाजपा को चुनने का प्रमुख कारण पार्टी में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है. यहां जातिवाद, क्षेत्रवाद और वंशवाद से ऊपर उठकर समावेशी विकास पर बल दिया जाता है.

इसी पार्टी में साधारण शिक्षक का पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, गरीब परिवार में जन्मे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं. समाज के कमजोर वर्ग से आने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है. यही भारतीय गणतंत्र की सच्ची विजयगाथा है.

टपकती छत के नीचे बीता बचपन

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि कानपुर देहात के छोटे से गांव में उनका साधारण घर था. बरसात में छत टपकती थी. वर्ष 2017 में राष्ट्रपति चुने जाने पर वे स्मृतियां फिर ताजा हो गई थीं. तब उन्होंने कहा था कि देश के किसी गांव में आज भी कोई छोटा-सा रामनाथ टपकती छत के नीचे खड़ा होकर बेहतर भविष्य के सपने देख रहा होगा.

आज मोदी और योगी सरकार ने करोड़ों गरीबों को पक्के मकान के साथ गरिमा और सुरक्षा का एहसास कराया है. उन्होंने कहा कि उनके पिता शिक्षा को जीवन बदलने का माध्यम मानते थे. जमीन दान करने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया. गांव से मिले भाईचारे, संवेदना और बड़ों के सम्मान के संस्कार जीवनभर उनके साथ रहे.