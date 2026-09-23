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राम नामी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सीएम विष्णुदेव साय ने दी बधाई, बोले- छत्तीसगढ़ की लोक आस्था और संस्कृति के लिए गौरव का क्षण

रामनामी समुदाय के लोगों के शरीर पर अंकित ‘राम’ उनकी गहरी आस्था, साधना और समर्पण का प्रतीक है.

RAM NAMI NATIONAL FILM AWARD
राम नामी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 7:53 AM IST

3 Min Read
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रायपुर: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छत्तीसगढ़ के अद्वितीय रामनामी समुदाय की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘राम-नामी’ को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निर्देशक भरतबाला गणपति और पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे समूचे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण बताया है.

रामनामी समुदाय की अनूठी आस्था को मिला राष्ट्रीय मंच

रामनामी समुदाय छत्तीसगढ़ की उन विशिष्ट लोक परंपराओं में से एक है, जिसकी पहचान रामभक्ति और रामनाम से जुड़ी हुई है. समुदाय के लोगों के शरीर पर अंकित ‘राम’ उनकी गहरी आस्था, साधना और समर्पण का प्रतीक है. ‘राम-नामी’ डॉक्यूमेंट्री ने इसी अनूठी परंपरा और जीवनशैली को करीब से सामने रखा है.

‘राम’ केवल अक्षर नहीं, पीढ़ियों की आस्था की पहचान

रामनामी समुदाय के लिए रामनाम केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का भी अहम हिस्सा है. पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को डॉक्यूमेंट्री के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है.

राष्ट्रीय पुरस्कार से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को मिली नई पहचान

‘राम-नामी’ को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से छत्तीसगढ़ की लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर चर्चा में आई है. यह उपलब्धि राज्य की समृद्ध लोक परंपराओं को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

सीएम साय ने बताया गौरव का क्षण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रामनामी समुदाय की आस्था और परंपरा पर बनी फिल्म को राष्ट्रीय सम्मान मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि ऐसी उपलब्धियां प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरणा देती हैं.

निर्देशक भरतबाला गणपति समेत पूरी टीम को बधाई

मुख्यमंत्री साय ने फिल्म के निर्देशक भरतबाला गणपति और पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने उम्मीद जताई कि ‘राम-नामी’ जैसी फिल्में छत्तीसगढ़ की विशिष्ट लोक परंपराओं को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी. रामनामी समुदाय की आस्था, परंपरा और विरासत पर बनी ‘राम-नामी’ को मिला राष्ट्रीय सम्मान न सिर्फ फिल्म की उपलब्धि है, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के लिए भी गौरव का अवसर है.

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