ETV Bharat / state

राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द मिलेगा पहला CEO: चयन समिति ने 16 आवेदकों में से 3 नामों पर लगाई मुहर

विज्ञप्ति के जरिए दी जानकारी: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ नियुक्ति के लिए हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि सीईओ के लिए 16 प्रतियोगियों ने साक्षात्कार दिया है. इसमें चयन समिति ने तीन प्रतियोगियों के नाम पर मुहर लगाई है.

अयोध्या: राम मंदिर के पहले सीईओ नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गया है. दो दिनों में 16 लोगों से हुए साक्षात्कार में तीन नामों का चयन कर लिया गया है. आगामी दिनों में होने वाले ट्रस्ट की बैठक में सीईओ के नाम पर अंतिम निर्णय होगा.

तीन नाम पर अंतिम विचार करेगा ट्रस्ट: चयन समिति अब अंतिम उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेगी और उचित समय पर तीन नामों का पैनल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंपेगी. अंतिम घोषणा ट्रस्ट द्वारा की जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया योग्यता आधारित चयन, संस्थागत उत्कृष्टता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है. 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में बेहद महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है.

राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द मिलेगा पहला CEO (Photo Credit: ETV Bharat)

नियुक्ति के लिए बनी है कमेटी: राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति के लिए ट्रस्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थीं. जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, डॉ. सुरेश हावड़े और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी का नाम शामिल है. इसके लिए 5585 आवेदन प्राप्त हुए थे. जिसमें चयन समिति ने तय नियम और शर्त के अनुसार 16 उम्मीदवारों के नाम रखे गए. इसके 11 और 12 अगस्त को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की गई है. चयनित कमेटी ने तय किए गए तीनों नाम को गुप्त रखा है. बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को नामों की सूची एक बंद लिफाफे में सौंपेगा.







कठोर मानक तय किए: कमेटी ने कई चरणों में एक कठोर, पारदर्शी और व्यापक मूल्यांकन पूरा किया है. विविध क्षेत्रों और पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 16 प्रतियोगियों को अयोध्या में आमने-सामने बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था, जो सभी आवेदकों के 0.3% से भी कम थे. ये सभी व्यक्ति, जिनकी आयु 50 से 70 वर्ष के बीच है, सेना के वेटरन्स, सेवानिवृत्त IAS और IPS अधिकारी और विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवाओं से जुड़े रहे हैं.





तीन चरणों में पूरी हुई चयन प्रक्रिया: प्रथम चरण में कुल दौर 5,585 आवेदन प्राप्त हुए. जिनमें से 3,877 ने विस्तृत बायोडाटा जमा किया. सभी आवेदकों से प्रबंधन क्षमता, बड़े स्तर के कार्यक्रमों और कर्मियों को संभालने का अनुभव, व्यक्तिगत उत्कृष्टता, भाषा प्रवीणता, दृष्टि और रणनीतिक योजनाओं की विस्तृत जानकारी मांगी गई. दूसरे चरण में जिन 1,580 उम्मीदवारों के आवेदन का व्यापक मूल्यांकन किया गया, उनमें से लगभग 111 उम्मीदवारों को कई दिनों तक चले ऑनलाइन संवाद के लिए आमंत्रित किया गया. इनका आंकलन संवाद कौशल, पेशेवर अनुभव, दृष्टि, व्यक्तित्व, नेतृत्व गुणों और तकनीकी दक्षता के आधार पर किया गया. तीसरे चरण में ऑनलाइन मूल्यांकन के बाद 16 उम्मीदवारों को अयोध्या में आमने-सामने बातचीत के लिए चुना गया. ये उम्मीदवार रक्षा, प्रशासन, कॉरपोरेट और औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी से थे. मूल्यांकन में प्रबंधन कौशल, व्यक्तित्व, दृष्टि, रणनीतिक योजनाएं, तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमता पर ध्यान दिया गया.



यह भी पढ़ें: अयोध्या; राम मंदिर ट्रस्ट ने CEO की नियुक्ति के लिये शुरू किये इंटरव्यू, जल्द होगा नाम का ऐलान