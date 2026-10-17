श्रीराम मंदिर में दो और पुजारियों की होगी नियुक्ति; 18वीं शताब्दी दुर्लभ कृति का संरक्षण
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए दो और पुजारियों की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 8:04 AM IST
अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक समिति की बैठक में दीपावली और कार्तिक मास के उत्सवों की तैयारियों पर मंथन किया गया. महर्षि वाल्मीकि जयंती के साथ 26 अक्टूबर से उत्सवों की शुरुआत होगी. इसके बाद गोपाष्टमी पर गोशाला का शुभारंभ, अन्नकूट और दीपोत्सव समेत अन्य धार्मिक आयोजन होंगे.
वहीं, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए दो और पुजारियों की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव आया है. मणिरामदास छावनी में धार्मिक समिति के अध्यक्ष गोविंद देव गिरि की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें महंत कमलनयन दास, महंत रामानंद दास, महंत दिनेंद्र दास, मिथिलेशनंदिनी शरण और दिनेश चंद्र सहित अन्य सदस्य शामिल हुए. समिति के सदस्य राजकुमार दास ऑनलाइन माध्यम से जुड़े.
उत्सव की तैयारी: बैठक के बाद गोविंद देव गिरि ने बताया कि कार्तिक मास में होने वाले सभी प्रमुख उत्सवों की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई. इस बार महर्षि वाल्मीकि जयंती विशेष रूप से मनाई जाएगी.
आयोजन की जिम्मेदारी ट्रस्ट की नवनियुक्त न्यासी डॉ. निर्मला यादव को सौंपी गई है. जयंती पर महर्षि वाल्मीकि का षोडशोपचार पूजन किया जाएगा. इसमें समाज के लोगों के साथ रविदास आश्रम के महंत को भी आमंत्रित किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि गोपाष्टमी पर गोशाला का सांकेतिक शुभारंभ करने की भी योजना है. इसके साथ अन्नकूट और दीपोत्सव सहित कार्तिक मास के अन्य धार्मिक आयोजनों को बेहतर ढंग से संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दो और पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी.
मिली जानकारी के मुताबिक, धार्मिक समिति की बैठक में मंदिर के व्यवस्था प्रमुख की ओर से प्रस्ताव रखा गया, जिस पर ट्रस्ट के महासचिव और धार्मिक समिति के अध्यक्ष गोविंद देवगिरि ने सहमति प्रदान की है.
नियुक्ति के लिए ट्रस्ट की ओर से संचालित प्रशिक्षण वर्ग में शामिल प्रशिक्षित अर्चकों में से दो का चयन किया जाएगा. इसके लिए मंदिर के व्यवस्था प्रमुख इंद्रदेव और उनकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय: भारतीय वस्त्र परंपरा में रामायण का चित्रांकन हस्तशिल्प और कथा वाचन की विशिष्ट विधा रहा है. इसी परंपरा की दुर्लभ धरोहर को अयोध्या के अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में नया जीवन मिला है. संग्रहालय के संकलन में शामिल 18वीं शताब्दी की लगभग 17 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी कलमकारी चित्रित वस्त्र को विशेषज्ञों की मदद से संरक्षित किया गया है.
समय के साथ क्षतिग्रस्त हो चुके इस दुर्लभ वस्त्र का संरक्षण अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के निदेशक डॉ. संजीव कुमार सिंह के दिशा-निर्देश में पूरा किया गया. इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था, नई दिल्ली के प्रशिक्षित वस्त्र संरक्षकों के दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. संरक्षण के बाद अब यह धरोहर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जाने के लिए तैयार है.
दो प्रमुख शैलियों में विकसित हुई कलमकारी: संग्रहालय के निदेशक ने बताया कि कलमकारी दक्षिण भारत, विशेषकर आंध्र प्रदेश में विकसित चित्रांकन की पारंपरिक शैली है. इसकी दो प्रमुख शैलियां हैं.
इनमें श्रीकालहस्ती शैली में बांस की कलम और प्राकृतिक रंगों की मदद से कपड़े पर मुक्तहस्त चित्रांकन किया जाता है, जबकि मछली पट्टनम शैली में लकड़ी के नक्काशीदार ठप्पों से कपड़े पर चित्र उकेरे जाते हैं.
दोनों शैलियों में रामायण के प्रसंगों को प्रमुखता से चित्रित किया जाता है. इनमें पुत्रकामेष्टि यज्ञ, सीता स्वयंवर, अरण्यकांड, पंचवटी, सुंदरकांड, राम-रावण युद्ध और श्रीराम के राज्याभिषेक जैसे प्रसंग शामिल हैं.
17 से 23 चरणों में तैयार होता है चित्रित वस्त्र: उन्होंने बताया कि रामायण आधारित कलमकारी वस्त्र तैयार करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है. इसमें वस्त्र की प्रारंभिक तैयारी, रेखांकन, प्राकृतिक रंगों का निर्माण और रंगाई के बाद धुलाई सहित 17 से 23 तक चरण शामिल हो सकते हैं.
लाल और भूरे रंगों का विशेष प्रयोग इस चित्रांकन को विशिष्ट पहचान देता है. वर्तमान में साड़ियों, दुपट्टों और सूती सहित विभिन्न वस्त्रों पर कलमकारी चित्रांकन लोकप्रिय है.
डॉ. संजीव ने बताया कि करीब 17 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी इस ऐतिहासिक कलमकारी का संरक्षण चुनौतीपूर्ण था. इसके लिए विशेषज्ञों ने संरक्षण के निर्धारित मानकों और तकनीकों का पालन किया.
प्रक्रिया के दौरान एक अस्थायी विशाल हौज (टब) भी तैयार किया गया, ताकि वस्त्र का संरक्षण सुरक्षित तरीके से किया जा सके. विशेषज्ञों के प्रयास से दुर्लभ चित्रित वस्त्र को संरक्षित कर अब प्रदर्शनी के लिए तैयार कर लिया गया है.
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