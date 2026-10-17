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श्रीराम मंदिर में दो और पुजारियों की होगी नियुक्ति; 18वीं शताब्दी दुर्लभ कृति का संरक्षण

राम मंदिर धार्मिक समिति की बैठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक समिति की बैठक में दीपावली और कार्तिक मास के उत्सवों की तैयारियों पर मंथन किया गया. महर्षि वाल्मीकि जयंती के साथ 26 अक्टूबर से उत्सवों की शुरुआत होगी. इसके बाद गोपाष्टमी पर गोशाला का शुभारंभ, अन्नकूट और दीपोत्सव समेत अन्य धार्मिक आयोजन होंगे.

वहीं, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए दो और पुजारियों की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव आया है. मणिरामदास छावनी में धार्मिक समिति के अध्यक्ष गोविंद देव गिरि की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें महंत कमलनयन दास, महंत रामानंद दास, महंत दिनेंद्र दास, मिथिलेशनंदिनी शरण और दिनेश चंद्र सहित अन्य सदस्य शामिल हुए. समिति के सदस्य राजकुमार दास ऑनलाइन माध्यम से जुड़े.

श्रीराम मंदिर में दो और पुजारियों की होगी नियुक्ति. (Video Credit: ETV Bharat) उत्सव की तैयारी: बैठक के बाद गोविंद देव गिरि ने बताया कि कार्तिक मास में होने वाले सभी प्रमुख उत्सवों की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई. इस बार महर्षि वाल्मीकि जयंती विशेष रूप से मनाई जाएगी. आयोजन की जिम्मेदारी ट्रस्ट की नवनियुक्त न्यासी डॉ. निर्मला यादव को सौंपी गई है. जयंती पर महर्षि वाल्मीकि का षोडशोपचार पूजन किया जाएगा. इसमें समाज के लोगों के साथ रविदास आश्रम के महंत को भी आमंत्रित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि गोपाष्टमी पर गोशाला का सांकेतिक शुभारंभ करने की भी योजना है. इसके साथ अन्नकूट और दीपोत्सव सहित कार्तिक मास के अन्य धार्मिक आयोजनों को बेहतर ढंग से संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दो और पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी. मिली जानकारी के मुताबिक, धार्मिक समिति की बैठक में मंदिर के व्यवस्था प्रमुख की ओर से प्रस्ताव रखा गया, जिस पर ट्रस्ट के महासचिव और धार्मिक समिति के अध्यक्ष गोविंद देवगिरि ने सहमति प्रदान की है. नियुक्ति के लिए ट्रस्ट की ओर से संचालित प्रशिक्षण वर्ग में शामिल प्रशिक्षित अर्चकों में से दो का चयन किया जाएगा. इसके लिए मंदिर के व्यवस्था प्रमुख इंद्रदेव और उनकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है. अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय: भारतीय वस्त्र परंपरा में रामायण का चित्रांकन हस्तशिल्प और कथा वाचन की विशिष्ट विधा रहा है. इसी परंपरा की दुर्लभ धरोहर को अयोध्या के अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में नया जीवन मिला है. संग्रहालय के संकलन में शामिल 18वीं शताब्दी की लगभग 17 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी कलमकारी चित्रित वस्त्र को विशेषज्ञों की मदद से संरक्षित किया गया है. समय के साथ क्षतिग्रस्त हो चुके इस दुर्लभ वस्त्र का संरक्षण अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के निदेशक डॉ. संजीव कुमार सिंह के दिशा-निर्देश में पूरा किया गया. इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था, नई दिल्ली के प्रशिक्षित वस्त्र संरक्षकों के दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. संरक्षण के बाद अब यह धरोहर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जाने के लिए तैयार है.