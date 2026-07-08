राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर छापेमारी पर अखिलेश का BJP और सरकार पर तंज, कहा - जहां CC का माल है वहाँ नहीं जाते
राममंदिर चढ़ावा चोरी: अखिलेश यादव बोले छापा मारना चाहिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में, मार रहे यूपी में. जहाँ CC का माल है वहाँ नहीं जाते.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 1:36 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो साझा करते हुए कथित रूप से टीनू यादव और अपने संबंधों को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "मिथ्या दोषारोपण के संदर्भ में किसी के संज्ञानार्थ.
अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि "भाजपाइयों से गलती ये हुई है कि उन्होंने उससे झूठे आरोप लगवाए-बढ़वाए, जिनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड ऐतिहासिक रूप से बदनाम है और जिनकी महाभ्रष्टाचारी सामाजिक-राजनीतिक दूषित छवि की वजह से उनके अपने दल के लोग ही उन्हें अपने आसपास भटकने नहीं देते. इनकी इतनी ही योग्यता और उपयोगिता है कि महाझूठ के प्रसारण के लिए उन्हें लाउडस्पीकर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें न उनकी आवाज़ होती है और न ही उनके विचार. ये दूसरों के हाथ के उपकरण मात्र हैं. इनकी स्वयं की कोई व्यक्तिगत साख नहीं है, ये किसी शाख की उपशाख हैं."
एक अन्य पोस्ट में अखिलेश यादव ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए लिखा कि"छापा मारना चाहिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में, मार रहे हैं यूपी में. जहाँ CC का माल है वहाँ नहीं जाते हैं. बस दिखावटी औपचारिकता निभाते हैं."
गौरतलब है कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा था. इससे पहले अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे से सोशल मीडिया पर की गई अपनी पोस्ट हटाने की मांग की थी. इसके जवाब में निशिकांत दुबे ने कहा था कि यदि टिप्पणी व्यक्तिगत थी, तो नोटिस अखिलेश यादव की ओर से भेजा जाना चाहिए, न कि समाजवादी पार्टी की ओर से.
दरअसल, पिछले कई दिनों से राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.
समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में बड़े पैमाने पर चोरी हुई है और सरकार इस मामले को छिपाने का प्रयास कर रही है. वहीं भाजपा की ओर से यह आरोप लगाया गया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों से अखिलेश यादव की बातचीत हुई थी. हालांकि, अब तक मामले की जांच कर रही एजेंसियों, विशेष रूप से एसआईटी, की ओर से इस तरह के किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.