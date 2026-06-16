ETV Bharat / state

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण; टिन्नू यादव ने वीडियो जारी कर दी सफाई, बताया- इतना पैसा कहां से आया?

टिन्नू यादव ने बताया कि स्वर्ग द्वार मोहल्ले में उनका जन्म हुआ. उनकी उम्र 51 वर्ष हैं.

रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव
रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 11:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या : राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में मंगलवार को रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई दी है. टिन्नू यादव ने पहली बार सोशल मीडिया के जरिये अपना पक्ष रखा है. जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में टिन्नू यादव अपने घर, जमीन और अन्य संपत्तियों का ब्योरा देते हुए बता रहे हैं कि उनके पास पैसा कहां से आया?

वीडियो में उन्होंने बताया कि वह 1993 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे. उन्होंने बताया कि जिस जमीन की कीमत 50 करोड़ बताई जा रही है, उसे साल 2008 में खरीदी थी. इसका निर्माण साल 2015-16 में हुआ था. उन्होंने बताया कि मैंने ऑटो चलाकर कमाई की है.

रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने दी सफाई (Video credit: ETV Bharat)


उन्होंने कहा कि स्वर्ग द्वार मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ है. उन्होंने बताया कि वह 51 वर्ष के हैं. 1988 में ओटीसी किया और 1993 में वह विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और इसी में कार्य करते रहे. 2019 में निर्णय आया तो मुझे कारसेवकपुरम से मंदिर परिसर में लगा दिया गया.

उन्होंने कहा कि आज हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह निराधार हैं. हमारे मकान के बारे में जो भी दिखाया जा रहा है वह भी गलत है. 2019 में मंदिर निर्माण के लिए एक संस्था आई. उसको आवास की जरूरत थी जिसे मैने किराए पर दे दिया. उन्होंने दावा किया कि संगठन का काम करते हुए ऑटो संचालन का भी कार्य करते थे. जिससे प्राप्त पैसे से ही जमीन को खरीदा था. यही हमारे पास आय का माध्यम था. ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.



यह है पूरा मामला : बताते चलें कि अयोध्या राम मंदिर में दान से जुड़े गबन का आरोप लगाया गया है. जिसको लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रदेश सरकार से सिफारिश कर एसआईटी से जांच कराए जाने का निर्णय लिया था. जिसके आधार पर तीन सदस्यीय टीम जांच करने के लिए राम मंदिर पहुंची है. बीते दो दिनों से चल रही जांच में मंदिर निर्माण कार्य और दान की रकम के लेखा जोखा से सम्बंधित दस्तावेज को देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें : अयोध्या राम मंदिर में SIT ने देखा दानपात्र, पूछा कैसे गिनते दान की रकम, कहां रखते रुपए; टीम के लिए अलग दफ्तर-खानपान का इंतजाम

TAGGED:

RAM MANDIR DINATION VIVAD
RAM MANDIR IN AYODHYA
राम मंदिर
राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण
AYODHYA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.