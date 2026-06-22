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बिजनौर: राम मंदिर केवल भवन नहीं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है: जगतगुरू शंकराचार्य

मंदिर के खजाने या संपत्ति से जुड़े किसी भी मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए.

राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है
राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 9:03 PM IST

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बिजनौर: जगतगुरु शंकराचार्य अतिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या राम मंदिर के खजाने की चोरी और गोमाता सम्मान के मुद्दे पर केंद्र व राज्य सरकारों पर तीखे सवाल उठाए हैं. पत्रकारों से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि राम मंदिर केवल एक भवन नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है. ऐसे में मंदिर के खजाने या संपत्ति से जुड़े किसी भी मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए.

शंकराचार्य ने कहा कि यदि राम मंदिर के खजाने को लेकर कोई शिकायत या संदेह सामने आया है. तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "जब जांच कर रही एसआईटी मुख्यमंत्री के निर्देशों पर काम कर रही है, तो आम लोगों के मन में निष्पक्षता को लेकर प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि जांच में किसी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव न हो, ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके.

शंकराचार्य ने गोमाता के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो स्वयं को हिंदू बताते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं और परंपराओं को स्वीकार करने से बचते हैं. आज "देश में नकली हिंदुओं की बाढ़ आई हुई है, जो लोग गाय को माता तक नहीं कह पा रहे हैं, वे सनातन धर्म की रक्षा की बात कैसे कर सकते हैं?"

जगतगुरु शंकराचार्य अतिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Video credit: ETV Bharat)
उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में गाय को केवल एक पशु नहीं, बल्कि माता का स्थान दिया गया है. वेदों, पुराणों और हिंदू परंपरा में गोसेवा को धर्म और पुण्य का कार्य माना गया है. यदि कोई व्यक्ति राम के नाम पर राजनीति करे, लेकिन गोमाता के सम्मान और संरक्षण की बात न करे, तो उसकी निष्ठा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है.शंकराचार्य ने कहा कि भगवान राम और गोमाता सनातन धर्म की पहचान हैं. राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे देश के हिंदुओं ने भावनात्मक और आर्थिक योगदान दिया है. इसलिए मंदिर से जुड़े किसी भी विवाद या आरोप की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए. साथ ही गोवंश संरक्षण के लिए भी सरकारों को प्रभावी कदम उठाने चाहिए.उन्होंने कहा कि सनातन धर्म केवल नारों और राजनीतिक भाषणों से नहीं चलता, बल्कि उसके मूल सिद्धांतों- राम, गौ, गंगा और धर्म की रक्षा को व्यवहार में उतारना पड़ता है. जो लोग इन मूल्यों को स्वीकार नहीं करते. उन्हें हिंदुत्व का ठेकेदार बनने का अधिकार नहीं है.

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