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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस; कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बोले-चंपतराय की ईमानदारी पर शक नहीं

अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण में पूर्व महासचिव चंपतराय पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने स्थिति साफ की है. उन्होंने कहा है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी 4 जून को ही हो गई थी, लेकिन चंपतराय ने व्यक्तिगत रूप हल करने का प्रयास किया. जब देखा कि यह मामला छोटा नहीं है तो सामने आकर एसआईटी की मांग की. असमंजस की स्थिति के कारण कार्रवाई में विलंब हुआ.

गोविंद गिरी ने कहा कि इस पूरे घोटाले में चंपतराय की कोई निजी भूमिका नहीं हो सकती. मैं उन्हें 32 साल से जानता हूं, इसलिए मैं उनके ऐसे किसी काम में शामिल होने की कल्पना भी नहीं कर सकता. यह उनके चरित्र को दर्शाता है. हमें उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है. यह सब CEO के न होने की वजह से हुआ, क्योंकि देखरेख के काम के लिए उस अनुशासन की ज़रूरत होती है, जो पेशेवर नौकरशाह लाते हैं. हमने यहां उस तरह की पेशेवर देखरेख की व्यवस्था नहीं की और नतीजा यह हुआ. इसलिए, हम एक CEO लाएंगे. हमने तीन नामों को चुनने और उनकी सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाई है और हम उनमें से किसी एक को चुनेंगे.