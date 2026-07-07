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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस; कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बोले-चंपतराय की ईमानदारी पर शक नहीं

कहा-यह सब CEO के न होने की वजह से हुआ, क्योंकि देखरेख के काम के लिए उस अनुशासन की ज़रूरत होती है.

कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी
कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 7:22 PM IST

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अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण में पूर्व महासचिव चंपतराय पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने स्थिति साफ की है. उन्होंने कहा है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी 4 जून को ही हो गई थी, लेकिन चंपतराय ने व्यक्तिगत रूप हल करने का प्रयास किया. जब देखा कि यह मामला छोटा नहीं है तो सामने आकर एसआईटी की मांग की. असमंजस की स्थिति के कारण कार्रवाई में विलंब हुआ.

गोविंद गिरी ने कहा कि इस पूरे घोटाले में चंपतराय की कोई निजी भूमिका नहीं हो सकती. मैं उन्हें 32 साल से जानता हूं, इसलिए मैं उनके ऐसे किसी काम में शामिल होने की कल्पना भी नहीं कर सकता. यह उनके चरित्र को दर्शाता है. हमें उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है. यह सब CEO के न होने की वजह से हुआ, क्योंकि देखरेख के काम के लिए उस अनुशासन की ज़रूरत होती है, जो पेशेवर नौकरशाह लाते हैं. हमने यहां उस तरह की पेशेवर देखरेख की व्यवस्था नहीं की और नतीजा यह हुआ. इसलिए, हम एक CEO लाएंगे. हमने तीन नामों को चुनने और उनकी सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाई है और हम उनमें से किसी एक को चुनेंगे.

कहा कि यह सब हो रहा था, फिर भी किसी को पता नहीं चला. यह हमारे लिए दुख, पीड़ा और शर्म की बात है. हमें इसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है. "SIT ने मुझसे फोन पर बात की. उन्होंने कुछ जानकारी मांगी, जो मैंने उन्हें दे दी. मैं SIT से संतुष्ट हूं.

इस प्रकरण से खुद का कोई संबंध न होने की बात कही. कहा कि हुंडी व दान पात्र से निकलने वाली राशि की गिनती की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी. सिर्फ खाते में जमा होने के बाद मेरी जिम्मेदारी होती है. बता दें कि एक दिन पहले श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अयोध्या में हुई थी. जिसमें चंपतराय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था.

यह भी पढ़ें: श्री रामजन्म भूमि चढ़ावा चोरी केस; आरोपों के बीच सामने आए चंपत राय, कहा-SIT रिपोर्ट आने के बाद बात करुंगा

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