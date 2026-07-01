सपा प्रदेश अध्यक्ष का तंज- जो राम के नहीं, वह देश के क्या होंगे; वाराणसी में अखिलेश का सियासी पोस्टर
प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सामंतवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले लोग भगवान राम के चढ़ावे की चोरी कर रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 8:27 AM IST
कानपुर/वाराणसी: राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण से यूपी का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है. समाजवादी पार्टी लगातार केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमले कर रही है. कानपुर पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है. वहीं, वाराणसी में अखिलेश यादव के पोस्टर ने कौतूहल बढ़ा दिया है. पोस्टर में अखिलेश यादव धनुष-बाण लिए दिख रहे हैं.
पहले जानें सपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आयोजित महिला सम्मान कार्यक्रम में कानपुर पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम के नहीं हुए और जिन्होंने राम मंदिर के दरबार में चोरी की, वह देश के शोषितों का कभी भला नहीं कर सकते.
प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सामंतवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले लोग भगवान राम के चढ़ावे और चंदे को अपना धन मानकर चोरी कर रहे हैं. इसीलिए अयोध्या की जनता और भगवान राम ने उन्हें दुत्कार कर वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को भारी बहुमत से जिताया.
महिला सम्मान कार्यक्रम की संयोजक अर्पणा जैन और उनकी पूरी टीम की सराहना करते हुए श्याम लाल पाल ने कहा कि देश में संविधान खतरे में है. उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान को सुरक्षित रखने की इस लड़ाई में महिलाओं को आगे लाने का यह प्रयास पूरी तरह से संविधान के अनुकूल है, जिसे आज एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है.
कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं के उत्साहवर्धन को उन्होंने सामाजिक न्याय के रास्ते को मजबूत करने वाला एक बड़ा कदम बताया. भाजपा ने पीडीए का आरक्षण निगला.
भाजपा द्वारा पीडीए पर लगातार किए जा रहे हमलों और उसकी नई परिभाषाएं बताए जाने के सवाल पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के लोगों ने हमेशा पीडीए के लोगों के साथ सिर्फ धोखा और विश्वासघात ही किया है.
पीडीए के लोगों ने भरोसा करके भाजपा की सरकार बनाई थी, लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा नेता पीडीए का पूरा आरक्षण निगल गए और आपस में उसकी बंदरबांट कर ली.
मंत्रिमंडल और नौकरियों में केवल छलावा: सपा नेता ने कहा कि भाजपा की नई संगठनात्मक सूची और मंत्रिमंडल में जातियों को प्रतिनिधित्व देने के दावों को श्याम लाल पाल ने पूरी तरह खारिज कर दिया.
उन्होंने पुरानी कैबिनेट का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछली सरकार में जब इन्होंने 27 लोगों को मंत्री बनाया था, तब भी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण के तहत पीडीए के युवाओं को कहीं कोई जगह नहीं दी गई.
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जब भी अपने मंत्रिमंडल में पीडीए के लोगों को शामिल करने का दिखावा करती है, तो पर्दे के पीछे वह उनके वास्तविक अधिकारों और नौकरियों के साथ बड़ा छलावा करती है.
वाराणसी में अखिलेश यादव का सियासी पोस्टर: वाराणसी में चंदा चोरों पर वार करते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए हैं. इसमें अखिलेश यादव के पीछे राम मंदिर और आगे धनुष बाण लिए अखिलेश निशाना साधते दिख रहे हैं. पोस्टर पर अखिलेश के धनुष से चंदा चोरों पर वार की बात लिखी गई है.
समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मनोज यादव उर्फ गोलू व शुभम यादव द्वारा लगाए गए पोस्टर शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं. लहुराबीर से कचहरी के बीच करीब दर्जनभर स्थानों पर लगे इन पोस्टरों में अखिलेश यादव को धनुष-बाण के साथ दर्शाते हुए लिखा गया है.
इसमे लिखा है राम मंदिर में जो चोरी करेगा, अखिलेश यादव का धनुष उसे धराशायी करेगा. अखिलेश को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ दिए गए इस राजनीतिक संदेश ने राहगीरों और सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींचा है.
इस बारे में शुभम यादव का कहना है की पोस्ट हम लोगों के द्वारा लगवाया गया है. इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़े लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है. ऐसे लोगों के मंसूबों पर अखिलेश यादव पानी फेर रहे हैं.
अखिलेश यादव लगातार विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाते हुए सरकार को हर मुद्दे पर गिरने का काम कर रहे हैं और गलत पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. यही वजह है कि सरकार को झुकना पड़ रहा है और जांच भी करवानी पड़ रही है.
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