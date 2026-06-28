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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला; आठों आरोपियों के घर पर पुलिस का छापा, परिजनों से पूछताछ

अयोध्या में आरोपियों के घर पर छापेमारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )