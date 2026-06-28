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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला; आठों आरोपियों के घर पर पुलिस का छापा, परिजनों से पूछताछ

आरोपियों के पास से अभी तक 80 लाख रुपये की हुई है बरामदगी.

अयोध्या में आरोपियों के घर पर छापेमारी.
अयोध्या में आरोपियों के घर पर छापेमारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 1:15 PM IST

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अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा मामले में सभी आठों आरोपियों के घर पुलिस की एक साथ छापामारी शुरू हो गई है. 26 जून को अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि थाने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है. अभी तक लगभग 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है. इस क्रम में एक बार फिर आरोपियों के घर तलाशी और परिजनों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की जा रही है.

अयोध्या में आरोपियों के घर पर छापेमारी. (Video Credit; ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है. राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नोटों की गिनती में लगाए गए आठों लोगों में रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडेय, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें रिपोर्ट दर्ज होते ही कुछ घंटों के अंदर इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई. इनसे करीब 80 लाख रुपए बरामद भी कर लिए गए थे.

जानिए कौन हैं आठ आरोपी

रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू: अयोध्या धाम के स्वर्ग द्वार मोहल्ले निवासी. इनकी जिम्मेदारी थी दानपात्रों की देखरेख, उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाना. आरोप है कि दानपात्र से करोड़ों रुपए गबन किए गए. अयोध्या और आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाईं.

अनुकल्प मिश्रा: निवासी कौशलपुरी कॉलोनी मानस डेंटल के बगल थाना कोतवाली नगर. इनकी जिम्मेदारी गणना कक्ष में रुपयों की गिनती में शामिल रहना था. आरोप है कि चढ़ावे की चोरी करके रुपये बाथरूम में छिपाता था. लाखों की संपत्तियां बनाई.

लवकुश मिश्रा: निवासी ठकुराइन खगोली कोतवाली रुदौली. चढ़ावे-नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य रहा. आरोप है कि चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्तियां बनाईं, घर से 12 लाख बरामद.

सुभाष चंद्र श्रीवास्तव: बैंक कॉलोनी अंजनीपुरम कोतवाली नगर के निवासी. बैंक से रिटायर्ड, यूनियन नेता भी रहे. इनकी जिम्मेदारी कैश काउंटिंग स्टाफ को संभालना. आरोप है कि निगरानी में लापरवाही बरती. दान में आए रुपयों की चोरी में शामिल.

मनीष यादव: टिन्नू यादव का भतीजा है, स्वर्गद्वार में रहता है. इनकी जिम्मेदारी दानपात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करना. मंदिर के चढ़ावे की चोरी करने का आरोप, घर से 36 लाख बरामद.

करुणेश पांडेय: निवासी जयराजपुर थाना खंडासा. इनकी जिम्मेदारी दान के रुपये को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना. आरोप है कि दान में आए रुपयों को चोरी करता था. अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदीं.

अविनाश शुक्ला: निवासी कौशलपुरी मधुबन डेरी के पास थाना कोतवाली नगर. इनकी जिम्मेदारी दान के रुपयों को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना था. आरोप है कि घपला कर अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदीं.

रमाशंकर मिश्रा: निवासी प्राचीन सीताराम मंदिर नया घाट कोतवाली अयोध्या. इनकी जिम्मेदारी दानपात्रों को गणना कक्ष तक लेकर आना व उनकी निगरानी करना था. आरोप है कि आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपयों में हेराफेरी करता था.

यह भी पढ़ें: अयोध्या राम मंदिर घोटाला: चढ़ावा चोरी में 8 लोगों पर FIR; 4 आरोपी गिरफ्तार, अखिलेश यादव बोले- "फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी"

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