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राम मंदिर चंदा चोरी मामला; महंत दिनेंद्र दास बोले- रामलला विराजमान हैं, वह सब सही करेंगे, SIT ने जांच का दायरा बढ़ाया

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रारकण के दूसरे चरण की जांच में SIT ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीदने में वित्तीय अनियमितता करने, जेवरात आदि का गबन करने के आरोपों की भी जांच कर रही है. जांच के विषय में यह भी शामिल है कि कहीं चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषणों को गलाकर उनकी पहचान मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई?

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन मामले की जांच कर रहा है. जो भी फैसला आएगा, वह सही होगा. वहीं, दूसरी तरफ SIT ने लखनऊ से दो ज्वेलर्स को हिरासत में लिया है, जिनके पास से सोने की ईंटें बरामद की गई हैं.

अयोध्या: राम मंदिर चंदा चोरी की जांच कर रही SIT का समय 15 दिन बढ़ा दिया गया है. वहीं, राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी के मामले पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने कहा कि रामलला विराजमान हैं, पूजा पाठ हो रही है, वह सब सही करेंगे.

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, जांच टीम ने लखनऊ से दो ज्वेलर्स को उठाया है. इनके पास से कुछ सोने की ईंटे बरामद हुईं हैं, जिसे राम मंदिर चोरी से जोड़ा जा रहा है. अब तक हुई पुलिस की छापेमारी में चोरी से जुड़े आभूषण बरामद नहीं होने के बाद संदेह बढ़ गया है.

संभावना जताई जा रही है कि कहीं आरोपियों ने चोरी किए हुए जेवरातों को गलवा तो नहीं दिया है. इसको लेकर पुलिस ने स्थानीय सर्राफा बाजार में उन दुकानों पर भी जांच पड़ताल की है, जहां जेवरातों को गलाने का काम किया जाता है.

SIT ने जेवरात दान काउंटर के प्रभारी केडी तिवारी से मंदिर में रखे आभूषणों, चढ़ावे की बहुमूल्य वस्तुओं और उनके रखरखाव की व्यवस्था की जानकारी ली है. टीम ने आभूषणों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से जुड़े अभिलेख, रिकॉर्ड और भारत सरकार के उपक्रम प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (मिंट) के साथ हुए लेन-देन का पूरा विवरण भी मांगा है. इसके अलावा बैंकों और मिंट को भेजी गई धातुओं का पूरा हिसाब भी खंगाला जा रहा है, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

जांच में यह भी सामने आया है कि ट्रस्ट की हर तीसरे महीने होने वाली बैठक में नगद दान और आय का विवरण रखा जाता था, लेकिन सोने-चांदी और अन्य बहुमूल्य दान सामग्री की मात्रा, मूल्यांकन तथा उपलब्ध स्टॉक का विस्तृत ब्यौरा नियमित एजेंडे का हिस्सा नहीं था. इसको लेकर भी ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से पूछताछ की गई है.

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