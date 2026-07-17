राम मंदिर चंदा चढ़ावा विवाद: कांग्रेस का भाजपा और आरएसएस पर बड़ा हमला, 14 हजार करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 17, 2026 at 8:07 PM IST
नारायणपुर: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चंदे और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर अब राजनीतिक विवाद और गहरा गया है. नारायणपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाए.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
नारायणपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीवान ने राम मंदिर चंदा और चढ़ावा विवाद को लेकर भाजपा, आरएसएस और मंदिर ट्रस्ट पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस ने अपने आरोपों में भाजपा को 'रामद्रोही' तक करार दिया और कहा कि जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए देशभर के लोगों ने श्रद्धा और आस्था के साथ चंदा दिया, उसी चंदे और मंदिर में चढ़ाए गए धन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
कांग्रेस का आरोप है कि चंदे और चढ़ावे की राशि में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है. पार्टी ने इस पूरे प्रकरण में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कथित अनियमितता का आरोप लगाया है. हालांकि इस राशि से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की निगरानी में किया गया था. इतने बड़े ट्रस्ट में जो समितियां बननी चाहिए, वो पारदर्शी होनी चाहिए. सीसीटीवी की निगरानी में मूल्यांकन होना चाहिए. यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है. यह करोड़ों भारतीयों की श्रद्दा का प्रतीक है. मंदिर में हर वर्ग के लोगों ने सहयोग किया है. इसमें सिर्फ भाजपा वालों ने चंदा नहीं दिया है, बल्कि कांग्रेस के लोगों ने भी सहयोग किया है. हम सभी की आस्था जुड़ी हुई है. सभी मंदिरों का मूल्यांकन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए. चाहे जो भी दोषी हो और कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ कड़़ी कार्रवाई होनी चाहिए-राजेश दीवान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष
कांग्रेस ने तीन बड़े सवाल उठाए
पहला सवाल: यदि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में हुआ था, तो इस पूरे प्रकरण की जवाबदेही आखिर किसकी है?
दूसरा सवाल: यदि पूरे मामले में सब कुछ ठीक था, तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को इस्तीफा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
तीसरा सवाल: यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है, तो स्वतंत्र जांच से डर किस बात का है?
कांग्रेस ने कहा कि देश यह जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रकरण पर चुप क्यों हैं? कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद देवगिरी, गोपाल राव और ट्रस्ट के अन्य शीर्ष पदाधिकारी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं?
कांग्रेस का आरोप है कि जब पूरा ट्रस्ट सवालों के घेरे में है, तो केवल छोटे कर्मचारियों और निचले स्तर के लोगों पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्या डबल इंजन की सरकार बड़े और प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है? क्या केंद्र सरकार सच्चाई सामने आने से डर रही है?
कांग्रेस ने कहा कि यदि मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी थी, तो शीर्ष पदाधिकारियों के इस्तीफे क्यों हुए? कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि कार्रवाई केवल निचले स्तर तक सीमित क्यों है और जिम्मेदारी के उच्च स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के सामने जवाब देने की मांग की. पार्टी ने कहा कि इस मामले में तत्काल गिरफ्तारियां होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच कमेटी गठित की जानी चाहिए.
कांग्रेस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तत्काल भंग करने और चढ़ावे में मिले सोने-चांदी और अन्य बहुमूल्य सामग्री का पूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट कराने की भी मांग रखी.
कांग्रेस ने कहा कि मंदिर निर्माण और रामलला के नाम पर देश के करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा से सहयोग किया है. ऐसे में चंदे और चढ़ावे की एक-एक राशि का हिसाब जनता के सामने होना चाहिए.