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राम मंदिर दान गबन विवाद: SIT ने दानदाताओं से पूछा सोना-चांदी देने पर रसीद मिली की नहीं, पहली रिपोर्ट लेकर लखनऊ रवाना; ट्रस्ट कार्यालय में सन्नाटा

राम मंदिर से प्रारंभिक जांच के बाद एसआईटी टीम लखनऊ रवाना, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट आएगी.

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राम मंदिर दान गबन विवाद. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 11:44 AM IST

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अयोध्या : राम मंदिर से अहम सबूतों के साथ प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर एसआईटी सीएम योगी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए रवाना हो गई है. माना जा रहा है कि सोमवार को मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट में कई राज खुल जाएगा. मंदिर परिसर में दान से जुड़े गबन और वित्तीय अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट गोपनीयता बनी हुई हैं. मंदिर निर्माण से सबंधित दस्तावेजों, दानपात्रों से प्राप्त राशि के लेखा-जोखा, बैंकिंग लेनदेन, कर्मियों के बयान व सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है. हालांकि 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई होने की उम्मीद है.

राम मंदिर दान की राशि में कथित गड़बड़ी का मामला इन दिनों पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. करोड़ों रुपये के गबन के आरोपों ने न केवल मंदिर प्रबंधन को बल्कि पूरे हिंदू समाज की आस्था को झकझोर दिया है. राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से आरोप के बाद ट्रस्ट के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था. बीते सोमवार से राम मंदिर में डेरा डाले हुए थी. टीम ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत 40 से भी अधिक कर्मचारियों के बयान लिए हैं.

दानदाताओं तक पहुंची जांच: राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले की जांच अब उन श्रद्धालुओं और दानदाताओं तक पहुंच रही है जिन्होंने रामलला के लिए बहुमूल्य आभूषण और अन्य सामग्री भेंट की थी. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि दान की गई वस्तुएं किसे सौंपी गईं, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा गया और क्या दानदाताओं को कोई आधिकारिक रसीद प्रदान की गई थी. जानकारी के मुताबिक मुंबई के कारोबारी ने भी एसआईटी से बयान दर्ज कराया है. दानदाता से बयान लेने के दौरान एसआईटी ने रसीद को लेकर भी पूछताछ की है.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय पर सन्नाटा: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे वित्तीय अनियमित की जांच में मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े कार्यालय के रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है. इसको लेकर इन कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में भी भय व्याप्त है. जिन कार्यालय पर सुबह से मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी.

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