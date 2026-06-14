ETV Bharat / state

राम मंदिर दान गबन विवाद पर भड़के विनय कटियार; बोले-मंदिर के लिए सरकारें चली गईं, इनको छोड़ने वाले नहीं

अयोध्या : राम मंदिर दान गबन विवाद में पूर्व सांसद विनय कटियार ने ट्रस्ट पर गहरी नाराजगी जताई है. रविवार को अपने निवास पर मीडिया से वार्ता में उन्होंने सवाल उठाया कि अगर राम जन्मभूमि के ट्रस्टी ही उसमें चोरी कर देंगे, तो कैसे मंदिर बनेगा? एसएसपी व डीआईजी से इन लोगों को पकड़ने और सीधे जेल भेजने का अनुरोध करेंगे. कहा कि यह गंभीर मामला है. मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने बलिदान दिया है, जेल गए हैं. कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था. उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ. इन सभी लोगों की छुट्टी होनी चाहिए.

पूर्व सांसद विनय कटियार (Video Credit; ETV Bharat)

विनय कटियार ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है. यह कोई हल्का-फुल्का मामला नहीं है. विनय कटियार ने ट्रस्ट में शामिल लोगों की इसमें संलिप्तता बताई. कहा कि इनकी छुट्टी कर देंगे, छुट्टी विनय कटियार करेंगे. वे इनको छोड़ने वाले नहीं हैं. राम मंदिर के लिए सरकारें चली गईं.

बता दें कि विनय कटियार प्रखर हिंदूवादी राजनेता रहे हैं. उन्होंने बजरंग दल की स्थापना की थी. विनय राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं. अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत विनय कटियार ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की. साल 1980 में आरएसएस के प्रचारक बने. साल 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देने के लिए बजरंग दल की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने. विनय फैजाबाद सीट से तीन बार (1991, 1996 और 1999) में सांसद चुने गए. अप्रैल 2006 से अप्रैल 2018 तक राज्यसभा सांसद भी रहे. इसके अलावा 2002 से 2004 तक यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे.भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया.