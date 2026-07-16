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राम मंदिर चंदा-चढ़ावा विवाद: छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने उठाए बड़े सवाल, मोदी-शाह से जवाब और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

दंतेवाड़ा में नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चेतना के प्रतीक हैं, इसलिए उनके नाम पर जुटाए गए धन के उपयोग में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए. चंदन कश्यप ने कहा कि देशभर के गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं और श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई, गहने और बचत राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धापूर्वक दान में दिए थे. उन्होंने कहा कि करोड़ों रामभक्त यह जानना चाहते हैं कि भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा और चढ़ावा आखिर किसके संरक्षण में कथित रूप से गड़बड़ी का शिकार हुआ.

दंतेवाड़ा/बालोद/महासमुंद: राम मंदिर चंदा चोरी मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी और RSS पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी जिलों में कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. आरोप लगाया कि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के संगठनों ने वर्षों तक भगवान राम के नाम पर आंदोलन चलाया और जनता से चंदा लिया. अब उसी चंदे और चढ़ावे की चोरी हो रही है.

कांग्रेस ने उठाए बड़े सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने उठाए बड़े सवाल

यदि ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार की देखरेख में हुआ, तो कथित अनियमितताओं की जवाबदेही कौन लेगा?

यदि सब कुछ पारदर्शी था, तो ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे क्यों हुए?

यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से परहेज क्यों किया जा रहा है?

ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे, वित्तीय प्रबंधन को लेकर सार्वजनिक बयान और प्रशासनिक बदलाव कई सवाल खड़े करते हैं. इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए- चंदन कश्यप, पूर्व विधायक

बालोद में बोले विनोद चंद्राकर, चंदा-चढ़ावा सब में हेराफेरी

बालोद में महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर राम मंदिर के नाम पर पहले से एकत्र किए गए चंदे का हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा है. आगे उन्होंने कहा कि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के संगठनों ने लगभग तीन दशकों तक भगवान राम के नाम पर राजनीति की, देश के गरीब व मध्यम वर्ग से राम के नाम पर चंदा एकत्र किया और इसी आंदोलन के आधार पर सत्ता प्राप्त की. आज वही करोड़ों रामभक्त यह पूछने को मजबूर हैं कि भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा और चढ़ावा आखिर किसके संरक्षण में लूटा गया?

यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं है. यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भावनाओं के साथ किया गया घोर विश्वासघात है. राम मंदिर के निर्माण के समय रामशिला पूजन के नाम से जो 14 हजार करोड़ से अधिक राशि एकत्रित हुई. उसका जवाब आरएसएस एवं भाजपा के लोग नहीं दे पाए. मंदिर बनाने के नाम पर चंदा में हेराफेरी की वही लोग मंदिर बनने के बाद चढ़ावे में हेराफेरी करने लगे.- चंद्रेश हिरवानी, जिला अध्यक्ष

बालोद में बोले विनोद चंद्राकर, चंदा-चढ़ावा सब में हेराफेरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन?

पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर ने कहा कि इन घोटालों को आरएसएस भाजपा का संरक्षण रहा है. भाजपा ने देवद्रव्य चोरी करने के महापाप का संरक्षण किया है. राम मंदिर न्यास ट्रस्ट का गठन गृहमंत्री अमित शाह ने किया था इसलिए वहां पर घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी मोदी और शाह की बनती है.

महासमुंद से भी उठी जांच की मांग

महासमुंद जिले में कांग्रेस कमेटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई दान में दी थी. अब चढ़ावे में कथित चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों के सामने आने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रेसवार्ता में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी ने दावा किया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों और ट्रस्टियों के इस्तीफे, मीडिया रिपोर्टों में सामने आए वित्तीय आरोप और ऑडिट से जुड़े मुद्दे मामले को और गंभीर बनाते हैं. अगर सब कुछ पारदर्शी है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने से परहेज क्यों किया जा रहा है.

महासमुंद से भी उठी जांच की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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