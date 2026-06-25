दिल्ली नगर निगम में गूंजा दान गबन मामला का मुद्दा, चढ़ावा चोर-गद्दी छोड़ के लगे नारे
बैठक के दौरान नालों की डी-सिल्टिंग, जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने आदि मुद्दे पर भी चर्चा की गई. पढ़ें पूरी खबर..
Published : June 25, 2026 at 8:49 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन की बैठक में गुरुवार को राम मंदिर दान गबन मामला गूंजा. इस दौरान आम आदमी पार्टी पार्षदों ने इस मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जवाब मांगा. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही.
मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि सदन में पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों को अपनी बात रखने और जलभराव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर दिया गया. सदन का उद्देश्य सभी जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करना है, ताकि नागरिकों से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हो सके और प्रभावी समाधान निकाले जा सकें.
चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़‼️— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) June 25, 2026
भाजपा की चार इंजन सरकार में अब आस्था भी सुरक्षित नहीं है।
अयोध्या स्थित राम मंदिर के चंदे में हुई चोरी के मामले ने करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत किया है। इसी मुद्दे को लेकर आज एमसीडी सदन बैठक में आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षदों ने विरोध… pic.twitter.com/vBDTYkqWOn
उन्होंने बताया की बैठक के दौरान स्वच्छता एवं जलभराव की समस्या पर विशेष चर्चा हुई. विभिन्न दलों के पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं को सदन के सामने रखा. मेयर ने कहा कि सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम मानसून से पूर्व जलभराव की समस्या के समाधान के लिए युद्धस्तर पर कार्य कर रहा है. राजधानी में नालों की डी-सिल्टिंग, जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी का काम तेजी से किया जा रहा है. इसके लिए आधुनिक मशीनरी एवं उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि मानसून के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
बताया निगम का लक्ष्य: उन्होंने कहा कि जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा. निगम का लक्ष्य इस वर्ष दिल्ली को जलभराव की समस्या से अधिकतम राहत दिलाना है. बैठक के दौरान नागरिक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी सदन द्वारा पारित किए गए, जिनसे राजधानी में विकास कार्यों को गति मिलेगी तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी. महापौर ने सभी पार्षदों का सदन की कार्यवाही में सकारात्मक सहभागिता के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम जनहित के मुद्दों के समाधान और राजधानी के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा.
स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए: वहीं, नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर विवाद ने करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, वे अब जवाब देने से बच रहे हैं. सदन में AAP पार्षदों ने 'चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाए और चंदे के हिसाब-किताब को सार्वजनिक करने की मांग की. साथ ही कहा कि चार इंजन सरकार अब लोगों की आस्था भी सुरक्षित नहीं है और सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. वहीं कांग्रेस पार्षद दल के नेता मुकेश गोयल ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि निगम का कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है और दोनों दल सिर्फ राजनीतिक नूराकुश्ती में लगे हुए हैं. इसका असर अब दिल्ली की नगर निगम राजनीति में भी दिखाई देने लगा है.
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