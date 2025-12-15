ETV Bharat / state

राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती का रीवा में निधन, अयोध्या में होगा अंतिम संस्कार

रीवा में मल्टी ऑर्गन फेलियर से डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जताया शोक.

राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार का रीवा में निधन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 8:10 PM IST

5 Min Read
रीवा: अयोध्या मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार रहे डॉ. रामविलास वेदांती का सोमवार को इलाज के दौरान निधन हो गया. वे 67 वर्ष के थे. अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रीवा के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच के बाद सेप्टीसीमिया की पुष्टि हुई. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी था और हालत गंभीर होने पर सोमवार को उन्हें एयरलिफ्ट कर एम्स ले जाने की तैयारी की जा रही थी. इसी दौरान उनकी स्थिति और बिगड़ गई, मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया और उन्होंने अंतिम सांस ली.

रीवा में इलाज के दौरान डॉ. राम विलास वेदांती का निधन

डॉ. रामविलास वेदांती के निधन की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर दुख जताया है. इसके साथ ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अस्पताल पहुंचे और परिजनों से भेंट कर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं. इसके पश्चात उनका पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा गया, जिसे अंतिम संस्कार के लिए अयोध्या ले जाया गया. वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. डॉ. वेदांती के निधन से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है.

रीवा में मल्टी ऑर्गन फेलियर से डॉ. रामविलास वेदांती का निधन (ETV Bharat)

बुढ़वा गांव के निवासी थे वेदांती

रीवा की गुढ़ विधानसभा अंतर्गत बुढ़वा गांव में डॉ. रामविलास वेदांती का जन्म 7 अक्टूबर 1958 को हुआ था. प्रारंभ से ही वे एक सक्रिय हिंदू धार्मिक नेता के रूप में पहचान बना चुके थे. विश्व हिंदू परिषद से जुड़कर उन्होंने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 1980 के दशक से ही उन्होंने राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर देशव्यापी जन आंदोलन का नेतृत्व किया. डॉ. वेदांती राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रहे और अयोध्या स्थित राम वैदेही मंदिर धर्मशाला से भी उनका गहरा जुड़ाव रहा.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदनाएं की व्यक्त (ETV Bharat)

2 बार प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए

जानकारी के अनुसार डॉ. रामविलास वेदांती 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे. वे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक जीवन में भी लंबे समय तक सक्रिय रहे. वर्ष 1996 और 1998 में यूपी की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए. उस दौर में चली रामलहर का उन्हें भरपूर लाभ मिला. राम जन्मभूमि आंदोलन के संदर्भ में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी सहित अन्य भाजपा नेताओं का खुलकर बचाव करते हुए कहा था, "विध्वंस की घटना में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी."

राम भक्तों के बीच नायक के रूप में स्थापित हुए वेदांती

6 दिसंबर 1992 राम मंदिर आंदोलन का निर्णायक दिन था. बाबरी ढांचे के विध्वंस को लेकर डॉ. रामविलास वेदांती की भूमिका लंबे समय तक विवादों में रही. वे कई मौकों पर यह कह चुके थे कि उन्होंने कारसेवकों को ढांचा गिराने का निर्देश दिया था. सार्वजनिक मंचों से उन्होंने यह भी स्वीकार किया, "मैंने ढांचा तुड़वाया और लाखों कारसेवकों ने मिलकर उसे गिराया." इन बयानों के चलते वे तीखी राजनीतिक और कानूनी बहसों के केंद्र में रहे. जहां एक ओर उनके वक्तव्यों ने विवाद को जन्म दिया, वहीं राम भक्तों के बीच वे एक नायक के रूप में स्थापित हो गए. बाबरी विध्वंस मामले में वेदांती सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. हालांकि, बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें बरी कर दिया गया था.

रामकथा के दौरान बिगड़ी तबियत

रीवा में आयोजित रामकथा के दौरान ही उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक की पुष्टि हुई. सोमवार को उन्हें एयर एंबुलेंस के माध्यम से एम्स रेफर किए जाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही मल्टी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके चलते उनका दुखद निधन हो गया.

रामविलास वेदांती का पार्थिव शरीर अयोध्या रवाना (ETV Bharat)

पार्थिव शरीर लेकर परिजन अयोध्या रवाना

परिजन डॉ. राम विलास वेदांती के पार्थिव शरीर को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गए है. वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन को राम मंदिर आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति बताया है.

मल्टी ऑर्गन फेलियर से हुआ निधन

रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने बताया, "रविवार की सुबह वेदांती महाराज को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. जांच में पता चला कि ब्लड में इंफेक्शन होने के चलते उन्हें सेप्टीसीमिया हुआ. जिसके चलते उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया. इस कारण किडनी ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था. अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा था. सोमवार को एयर एम्बुलेंस कें जरिए उन्हें एम्स भेजने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन काफी धुंध होने के कारण एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जाना संभव नहीं हो पाया. सोमवार की सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके चलते हार्ट ने काम करना बंद कर दिया और उनका निधन हो गया."

