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500 साल का इंतजार खत्म! झूला विहार पर निकलेंगे रामलला, अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अयोध्या: लगभग 500 वर्षों के बाद पहली बार प्रभु श्री रामलला सरकार राम मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर कुबेर टीला पर झूला विहार करने पहुंचेंगे. शनिवार को शाम ठीक चार बजे, फूलों से भव्य रूप से सजी चांदी की पालकी में विराजमान होकर वे मंदिर परिसर की यात्रा करेंगे. इसके साथ ही, अयोध्या के अन्य सभी प्रमुख मंदिरों में भी धूमधाम से झूलनोत्सव यात्राएं निकाली जाएंगी.

राम मंदिर के अनुष्ठान प्रभारी एवं महोत्सव के व्यवस्थापक आचार्य इंद्रदेव मिश्र ने बताया कि अयोध्या की पारंपरिक मर्यादा के अनुसार, इस बार सुरक्षा कारणों से मणि पर्वत के बजाय भगवान को कुबेर टीला पर ले जाकर झूलन विहार कराया जाएगा. यहां एक पेड़ की डाल पर पहली बार प्रभु का झूला डाला जाएगा, जिसे पूरी तरह तैयार कर लिया गया है. इस पावन उत्सव के दौरान आम श्रद्धालुओं को भी भगवान श्री रामलला को झूला झुलाने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा.

मंदिरों से निकलेगी भगवान के विग्रहों की भव्य झांकी



रामनगरी में झूलनोत्सव शनिवार से शुरू हो रहा है, जो 28 अगस्त तक चलेगा. इस मेले के पहले दिन मणि पर्वत झूलनोत्सव मनाया जाएगा, जहां भगवान राम-सीता का झूला विहार होगा. मंदिरों से विग्रहों की भव्य झांकियां निकाली जाएंगी. अयोध्या में तो वैसे 5000 से अधिक छोटे-बड़े मंदिर हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कनक भवन, राजा दशरथ महल, अशर्फी भवन, राम वल्लभा कुंज, दिव्या कला कुंज, विअहुति भवन, रंग महल, जानकी महल, राज सदन, रूप कला कुंज, मणिराम दास जी की छावनी समेत दर्जनों प्रमुख मंदिरों में इस उत्सव की आभा देखते ही बनेगी है.

6 जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया मेला क्षेत्र

मणि पर्वत मेले को एक जोन और पांच सेक्टर में विभाजित किया गया है. पूरे मेला क्षेत्र को छह जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया है. पुलिस बल की ड्यूटी दो पालियों में लगाई जाएगी. मेला ड्यूटी कार्यालय का गठन सिंचाई डाक बंगला, नयाघाट अयोध्या में किया गया है, जहां जनपद और बाहरी जनपदों से आए पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाएगी, ड्यूटी कार्ड तैयार किए जाएंगे और मेले से जुड़े सभी कार्यों का सुचारु संचालन होगा.