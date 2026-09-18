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सुभासपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम ललित चौधरी का लखनऊ में निधन, 15 दिन पहले हुए थे घायल

राम ललित चौधरी का लखनऊ के अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा था उपचार.

राम ललित चौधरी का लखनऊ में निधन
राम ललित चौधरी का लखनऊ में निधन (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 11:25 AM IST

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बस्ती: रुधौली (पूर्ववर्ती रामनगर) विधानसभा क्षेत्र के तीन बार विधायक रहे वरिष्ठ राजनेता राम ललित चौधरी (66) का बीती रात लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. लगभग 15 दिन पूर्व वे अचानक फिसलकर गिर पड़े थे, जिससे उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं. लखनऊ के अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा था, जहां बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन का समाचार मिलते ही रुधौली समेत पूरे जनपद के राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई. राम ललित चौधरी सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे.

परिसीमन से पहले रुधौली क्षेत्र को रामनगर विधानसभा के नाम से जाना जाता था. राम ललित चौधरी उस दौर की क्षेत्रीय राजनीति के प्रमुख स्तंभ माने जाते थे जब रामनगर में लगातार बड़े राजनीतिक बदलाव हो रहे थे. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में तीन बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था.

1989: जनता दल के टिकट पर पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे.

1991: जनता दल के प्रत्याशी के रूप में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की.

1996: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के बैनर तले चुनाव लड़कर तीसरी बार विधायक चुने गए.

1993 के चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन क्षेत्र में उनका जनाधार लगातार बना रहा.

2012 के विधानसभा चुनाव में, जब परिसीमन के बाद यह सीट रुधौली बनी, तब उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी. इस चुनाव में उन्हें 38 हजार से अधिक मत प्राप्त हुए थे, जो क्षेत्र में उनकी मजबूत पैठ को दर्शाता है.

बढ़ती उम्र के बाद भी वे सार्वजनिक जीवन से दूर नहीं रहे और क्षेत्रीय गतिविधियों में लगातार सक्रिय बने रहे. जनवरी 2023 में उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की सदस्यता ग्रहण की थी, जहां पार्टी नेतृत्व ने उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी. राम ललित चौधरी को सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया.

राम ललित चौधरी का निधन केवल एक पूर्व जनप्रतिनिधि की क्षति नहीं, बल्कि रुधौली और बस्ती जनपद की राजनीति के उस दौर का अंत है, जिसमें उन्होंने कई दशकों तक जनसेवा और सांगठनिक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई.

उनके निधन पर क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, समर्थकों और समाजसेवियों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है.

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