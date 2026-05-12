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राम किशुन मल्लाह हत्याकांड; रमेश सिंह काका समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 23 साल बाद आया फैसला

कोतवाली थाना क्षेत्र के भीटी इलाके में 06 मार्च 2003 में राम किशुन मल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 5:30 PM IST

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मऊ : जनपद के चर्चित राम किशुन मल्लाह हत्याकांड में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बाकर शमीम रिजवी की अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने रमेश सिंह काका समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला लगभग 23 वर्ष पुराने मामले में आया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि मऊ जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले में करीब 23 वर्ष पूर्व राम किशुन मल्लाह नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसमें मऊ जनपद न्यायालय में मुकदमा चल रहा था उसमें आज फैसला आया है. इस मुकदमे में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के भीटी इलाके का है, जहां 06 मार्च 2003 में राम किशुन मल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और पुलिस ने मामले में रमेश सिंह काका सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना है.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई महत्वपूर्ण गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए. अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके आधार पर तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया गया. जिसके बाद न्यायालय ने हत्या के मामले में रमेश सिंह काका, सुदर्शन सिंह और बृजेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसले के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही. इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार की निगाहें लंबे समय से अदालत के फैसले पर टिकी हुईं थीं.



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