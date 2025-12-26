ETV Bharat / state

भारत मंडपम में राम कथा का आयोजन, विश्व शांति का संदेश देंगे मोरारी बापू, पूर्व राष्ट्रपति करेंगे अध्यक्षता

राम कथा में वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः का संदेश विश्व को दिया जाएगा.

भारत मंडपम में नौ दिवसीय राम कथा का आयोजन
भारत मंडपम में नौ दिवसीय राम कथा का आयोजन (ETV Bharat)
Published : December 26, 2025

Published : December 26, 2025 at 5:59 PM IST

Updated : December 26, 2025

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में नौ दिवसीय 17 से 25 जनवरी 2026 तक राम राम कथा का आयोजन होगा. राम कथा वाचक मोरारी बापू यहां नौ दिवसीय राम कथा का वाचन करेंगे, जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे. इस आयोजन समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे. यह आयोजन उनके मार्गदर्शन और संरक्षण में होगा.

वहीं, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को इस राम कथा का मुख्य संरक्षक बनाया गया है. इस राम कथा में वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः का संदेश विश्व को दिया जाएगा. दिल्ली सचिवालय में हुई प्रेस वार्ता में आचार्य लोकेश मुनि ने बताया कि मोरारी बापू की राम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विश्व शांति और मानवीय एकता का अभियान है.

राम कथा के माध्यम से विश्व शांति का संदेश देंगे मोरारी बापू- आचार्य लोकेश मुनि (ETV Bharat)

आचार्य लोकेश मुनि ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को वैभवशाली और गौरवशाली बनाने के लिए सभी सनातन शक्तियां एकजुट हों और इस कथा के माध्यम से शांति, सद्भाव और करुणा का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे. आचार्य लोकेश मुनि ने देश-विदेश के लोगों से इस राम कथा में शामिल होने का आह्वान किया. उन्होंने यह भी कहा कि यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा देगा, बल्कि विश्व शांति केंद्र मिशन को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, एलजी के अभिभाषण और पांच अहम रिपोर्टें होंगी पेश

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत 5 जनवरी से होगी और यह 6, 7 व 8 जनवरी तक चलेगा. सत्र के पहले दिन 5 जनवरी को उपराज्यपाल (LG) का अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार की नीतियों और आगामी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी.

विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आगे बताया कि सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक और संसदीय तैयारियां पूरी कर ली गई है. उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान ‘सी-सीरीज’ की कुल पांच महत्वपूर्ण रिपोर्ट सदन में पेश की जाएंगी. इन रिपोर्टों की सूची विधायकों को उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि वे इन पर गंभीर और सार्थक चर्चा कर सकें.

Last Updated : December 26, 2025

