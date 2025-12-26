ETV Bharat / state

भारत मंडपम में राम कथा का आयोजन, विश्व शांति का संदेश देंगे मोरारी बापू, पूर्व राष्ट्रपति करेंगे अध्यक्षता

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में नौ दिवसीय 17 से 25 जनवरी 2026 तक राम राम कथा का आयोजन होगा. राम कथा वाचक मोरारी बापू यहां नौ दिवसीय राम कथा का वाचन करेंगे, जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे. इस आयोजन समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे. यह आयोजन उनके मार्गदर्शन और संरक्षण में होगा.

वहीं, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को इस राम कथा का मुख्य संरक्षक बनाया गया है. इस राम कथा में वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः का संदेश विश्व को दिया जाएगा. दिल्ली सचिवालय में हुई प्रेस वार्ता में आचार्य लोकेश मुनि ने बताया कि मोरारी बापू की राम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विश्व शांति और मानवीय एकता का अभियान है.

राम कथा के माध्यम से विश्व शांति का संदेश देंगे मोरारी बापू- आचार्य लोकेश मुनि (ETV Bharat)

आचार्य लोकेश मुनि ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को वैभवशाली और गौरवशाली बनाने के लिए सभी सनातन शक्तियां एकजुट हों और इस कथा के माध्यम से शांति, सद्भाव और करुणा का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे. आचार्य लोकेश मुनि ने देश-विदेश के लोगों से इस राम कथा में शामिल होने का आह्वान किया. उन्होंने यह भी कहा कि यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा देगा, बल्कि विश्व शांति केंद्र मिशन को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.