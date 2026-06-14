विश्व रक्तदाता दिवस : कुचामन के राम 14 साल में 10 हजार जरूरतमंदों को दिला चुके खून, बूंदी के रक्तवीर भी पीछे नहीं...
रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है. इसी भाव से खून देते हैं रक्तवीर.
Published : June 14, 2026 at 1:50 PM IST
कुचामन सिटी/बूंदी: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी के राम काबरा ने रक्तदान को जन आंदोलन का रूप देने में अहम भूमिका निभाई है. बीते एक दशक से राम काबरा न केवल खुद रक्तदान कर रहे हैंं, बल्कि हजारों लोगों को भी खून देने को प्रेरित कर चुके हैं. काबरा 14 वर्षों से अधिक समय में 10 हजार से ज्यादा जरूरतमंदों को रक्त मुहैया करा चुके हैं. क्षेत्रवासी उन्हें रक्तवीर पुकारते हैं. काबरा जिला और प्रदेश स्तर पर कई बार सम्मानित हो चुके हैं. इधर, बूंदी में रक्तवीर राजेश खोईवाल हो या चर्मेश शर्मा या राजीव लोचन गौतम, रक्तदान के प्रति इनका जुनून देखने लायक है.
अब सामाजिक सरोकार का हिस्सा: विश्व रक्तदाता दिवस पर कुचामन सिटी के रक्तवीर राम काबरा ने बताया, वर्ष 2012 में अकेले अभियान की शुरुआत की. लोगों को समझाया कि रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है. धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए एवं कारवां बढ़ता गया. आज उनके पास रक्तदान जागरूकता अभियान से जुड़ी बड़ी टीम है. काबरा और उनकी टीम जन्मदिन, शादी की सालगिरह या परिजनों की पुण्यतिथि जैसे अवसरों पर लोग रक्तदान शिविर लगाने को प्रेरित करती है. इसी कारण कुचामन और आसपास रक्तदान सामाजिक सरोकार का हिस्सा बन गया है.
पढ़ें: BLOOD DONOR DAY: एक यूनिट ब्लड बचा सकता है 4 जिंदगियां, लेकिन भ्रांतियों के कारण झिझक रहे लोग
अब तक 56: राम काबरा ने बताया कि करीब 14 साल पहले रक्त के अभाव में तड़पती महिला को पहली बार खून दिया. वर्ष 2014 से अब तक 56 बार रक्तदान कर चुका हूं. दूसरे लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करता हूं. पिछले 14 सालों से रक्तदान करने के कारण से आज तक कोई भी बीमारी भी नहीं हुई और ना ही दवा खाने की नौबत आई. काबरा का लक्ष्य है कि वे खुद 100 बार से अधिक रक्तदान करें और 100 अन्य लोगों को भी 100-100 बार रक्तदान करने को प्रेरित करें.
संकट में उम्मीद की किरण बने: ऐसे कई परिवार हैं जो मानते हैं कि संकट में काबरा उम्मीद की किरण बनकर आए. समय पर रक्त उपलब्ध होने से मरीजों की जान बच सकी. इनमें एक हैं संदीप अग्रवाल, जिनके परिजन को जरूरत के समय रक्त उपलब्ध कराया गया. उस अनुभव ने उनके जीवन की सोच बदल दी. संदीप आज खुद लोगों को रक्तदान को प्रेरित कर रहे हैं.
संदीप ने बताया कि काबरा केवल रक्तदान शिविरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता की जानकारी मिलने पर व्यापक संपर्कों से संबंधित क्षेत्र के रक्तदाताओं और ब्लड बैंकों से संपर्क कर रक्त उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं. विभिन्न जिलों में भी जरूरतमंद मरीजों तक रक्त पहुंचाते हैं. पार्षद ललिता वर्मा ने कहा कि राम काबरा और उनकी टीम के जागरूकता अभियानों का परिणाम है कि आज कुचामन सिटी को कई लोग रक्तनगरी भी कहते हैं.
शिविरों में युवाओं के साथ महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी दिखती है. पार्षद ललिता ने कहा कि राम काबरा जैसे लोग उदाहरण हैं कि एक व्यक्ति की पहल किस तरह पूरे समाज में बदलाव ला सकती है. काबरा और टीम का यह अभियान साबित करता है कि मानवता की एक बूंद किसी के लिए पूरे जीवन की उम्मीद बन सकती है.
पढ़ें: विश्व रक्तदाता दिवस आज: खून से लिख रहे इंसानियत की इबारत, भरतपुर के रक्तदाता ने किया 37वीं बार खून का दान
बूंदी के रक्तवीरों से मिलिए: इधर, बूंदी में मानव सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश खोईवाल, सामाजिक कार्यकर्ता चर्मेश शर्मा और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजीव लोचन गौतम वर्षों से रक्तदान कर रहे हैं. स्वयं 79 बार रक्तदान कर चुके खोईवाल ने बताया कि वर्ष 1994 में एक सड़क दुर्घटना में घायल अजनबी को पहली बार खून दिया था. समिति के जरिए 12 वर्षों से जरूरतमंद मरीजों, गर्भवती और दुर्घटना पीड़ितों को रक्त उपलब्ध करा रहे हैं. खोईवाल ने एक रक्तदान पिता के नाम और एक रक्तदान मां के नाम जैसे अभियान शुरू किए.
अब तक 2000 यूनिट रक्त एकत्र कराया: बूंदी के चर्मेश शर्मा ने छात्र जीवन से रक्तदान यात्रा शुरू की. वर्ष 1998 में एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में पहला रक्तदान करने वाले शर्मा 56 बार खून दे चुके हैं. उनकी पहल ब्लड फॉर लाइफ योजना ने बूंदी में रक्तदान की संस्कृति को नई दिशा दी. इससे सामान्य चिकित्सालय ब्लड बैंक में 2000 यूनिट से अधिक रक्त एकत्र करा चुके हैं. अहमदाबाद विमान हादसे के बाद शर्मा घायलों की सहायता के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचे और रक्तदान किया.
दिल्ली, कोटा, टोंक तक मदद: बूंदी राजकीय महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजीव लोचन गौतम का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है. यह ग्रुप कम मिलता है. राजीव ने बताया कि 1998 में पहला रक्तदान किया. तब से सिलसिला जारी है. उन्होंने बताया कि दिल्ली एम्स, कोटा, टोंक तक भी रक्त देने पहुंचे हैं. राजीव अब तक 56 बार रक्तदान कर चुके हैं. अभी भी हिमोफिलिया पीड़ित बच्चों और जरूरतमंदों के लिए हरदम तैयार हैं.
पढ़ें: दायमा परिवार अनोखा दान: बेटी की शादी तक 101 यूनिट रक्तदान का संकल्प, अब तक 35 बार दिया ब्लड