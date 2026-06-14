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विश्व रक्तदाता दिवस : कुचामन के राम 14 साल में 10 हजार जरूरतमंदों को दिला चुके खून, बूंदी के रक्तवीर भी पीछे नहीं...

रक्तदान करते राम काबरा ( ETV Bharat Kuchaman City )