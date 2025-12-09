ETV Bharat / state

राम झरोखा मंदिर पट्टा प्रकरण: संयम लोढ़ा ने लगाए गंभीर आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किया विरोध प्रदर्शन

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा कहा कि मंदिर और आसपास की भूमि पर किसी भी हाल में अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा.

Congress workers protesting
प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Sirohi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 8:54 PM IST

सिरोही: राम झरोखा मंदिर की जमीन के पट्टों को लेकर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राज्य मंत्री ओटाराम देवासी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि मंदिर की जमीन पर पट्टे मंत्री ओटाराम देवासी के फोन कॉल के बाद बनाए गए. लोढ़ा ने कहा कि उन्हें नगर परिषद से जानकारी मिली है कि ये पट्टे केवल मंत्री की सिफारिश के आधार पर ही जारी किए गए.

संयम लोढ़ा ने बताया कि स्थानीय युवाओं ने उन्हें इस कथित घोटाले की जानकारी दी, लेकिन बिना दस्तावेजी प्रमाण के उन्होंने इस मुद्दे को सार्वजनिक नहीं किया. उन्होंने बताया कि आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई, लेकिन प्रशासन ने समय पर सूचना नहीं दी. इसके बाद विधि प्रकोष्ठ की मदद से सभी आवश्यक दस्तावेज जुटाए गए और तथ्यों के सामने आने के बाद जनता के बीच इस मुद्दे को रखने का निर्णय लिया गया.

संयम लोढ़ा ने मंदिर जमीन को लेकर लगाए आरोप (ETV Bharat Sirohi)

इस मामले में राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि पूर्व विधायक के दारा लगाए गए आरोप निराधार हैं. मामले की जांच करवाई जा रही है. जो भी तथ्य होंगे, सामने आएंगे. वहीं, धरना-प्रदर्शन के दौरान लोढ़ा ने कहा कि राम झरोखा मंदिर और आसपास की भूमि ऐतिहासिक रूप से जनता की आस्था और परंपरा से जुड़ी है और किसी भी हाल में इस भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भजनलाल सरकार ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा और प्रशासन को सभी पट्टे निरस्त करने होंगे.

उन्होंने मनरेगा मजदूरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्तमान में मजदूरी 250 रुपए है. इसे बढ़ाकर कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन किया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि उनके आंदोलन के बाद सरकार ने मजदूरों के खातों में पांच पखवाड़ों का भुगतान किया है. लोढ़ा ने कहा कि पहले सिरोही जिले में 50 हजार से अधिक मजदूर मनरेगा में कार्यरत थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर केवल 9700 रह गई है.

लोढ़ा ने साथ ही कहा कि उन्होंने खेतों में बिना अनुमति हाईटेंशन लाइन डालने, जिले में पिछले एक वर्ष से अधिक समय से 51 बालिकाओं के लापता होने और हजार से अधिक चोरी की घटनाओं में उचित कार्रवाई नहीं होने जैसे मुद्दों को भी उठाया. लोढ़ा ने आरोप लगाया कि पुलिस जनता के मुद्दों पर कार्रवाई करने के बजाय शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सख्ती दिखा रही है. प्रदर्शन के बाद संयम लोढ़ा के नेतृत्व जिला कलेक्टर को प्रतिनिधि मण्डल ने ज्ञापन सौंपा. धरने में कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे. लोढ़ा ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

