बीकानेर में पहली बार राम-जानकी विवाह, 'बसाई' अयोध्या और जनकपुरी, आज से रस्में शुरू
बीकानेर में इस 25 नवंबर को राम-जानकी विवाह को लेकर उत्साह है. शुक्रवार को बाट बड़ी के साथ ही विवाह आयोजन की शुरुआत हुई है.
Published : November 14, 2025 at 2:05 PM IST
बीकानेर: शहर में पहली बार बड़े स्तर पर राम-जानकी विवाह होगा. विवाह के कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू हुए. 25 नवंबर को विवाह होगा. आयोजकों के साथ शहर के अन्य लोग भी इसे सफल बनाने में जुटे हैं. मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी कहा जाता है. दरअसल इस दिन भगवान राम और माता जानकी का विवाह हुआ था इसलिए इस दिन को राम-जानकी विवाह के रूप में जाना जाता है. शुरू हुआ सामान्य विवाह की तर्ज पर राम-जानकी विवाह में भी मांगलिक कार्यक्रम तय किए हैं. शुक्रवार को बाट बड़ी के साथ ही विवाह आयोजन की शुरुआत हुई है.
आयोजन से जुड़े पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि बारात के दौरान अयोध्या नगरी और जनकपुरी भी बनाई गई है. बारात अयोध्या नगरी से पूरे शहर में लवाजमें के साथ धूमधाम से जनकपुरी तक निकलेगी. इसमें हजारों लोग शामिल होंगे. किराडू कहते हैं कि बीकानेर में यह आयोजन पहली बार हो रहा है. 25 नवंबर को राम मंदिर में पाणिग्रहण संस्कार होगा.
आयोजन से जुड़े नरेश पुरोहित कहते हैं कि मेहंदी और दूसरी रस्मों के साथ ही विवाह से पहले शहर के 51 रघुनाथ मंदिरों में से भगवान के श्री सूक्त के पाठ से अभिषेक किया जाएगा. आयोजन से जुड़े राजकुमार व्यास कहते हैं कि आयोजन को लेकर शहर में महिलाओं और पुरुषों का अलग-अलग दल घर-घर संपर्क कर रहा है. पीले चावल बांटे जा रहे हैं. पहली बार हो रहे ऐसे आयोजन को लेकर शहर के सनातन प्रेमियों में उत्साह है. राम मंदिर को जनकपुरी नाम दिया है, वहां भी रंग रोगन, साफ सफाई और लाइटिंग का काम शुरू हो गया.