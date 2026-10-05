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ज्ञानेश कुमार पर राम गोपाल यादव का तंज, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त खुद मुश्किल में फंस गए

इटावा : समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए. राम गोपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष का आक्रोश कोई नया नहीं है, बल्कि यह शुरुआत से ही बना हुआ है.

राम गोपाल यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ओर से कल दिए गए बयान के बाद चुनाव आयोग की स्थिति और उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल और गंभीर हो गए हैं. उनके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भारतीय चुनाव आयोग के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि इससे आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हुआ है.

सपा सांसद ने विशेष रूप से मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म-6 में किए गए कथित संशोधन को लेकर आपत्ति जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से फॉर्म-6 में बदलाव किया गया है, उससे आम लोगों के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि आखिर किस मतदाता का नाम सूची से हटाया जा रहा है और किसका नाम जोड़ा जा रहा है.

राम गोपाल यादव ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रही है. उन्होंने दावा किया कि जिस तरीके से यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, वह पूरी तरह गैर-कानूनी है. सपा सांसद ने कहा कि अब इस मामले में सभी की निगाहें अदालत पर हैं और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाता है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में मुख्य चुनाव आयुक्त खुद मुश्किल में फंस गए हैं. विपक्ष लगातार चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग करता रहा है, जबकि अब इस मुद्दे पर अदालत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है.

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