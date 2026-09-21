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राम गोपाल यादव ने कहा- "रावण की तरह बीजेपी के भी 10 मुंह हैं, सरकार जनता की बजाय पूजीपतियों के लिए काम कर रही है"

विकास और न्याय के लिए सपा सरकार का इंतज़ार: प्रोफेसर राम गोपाल यादव सोमवार को फिरोजाबाद में थे जहां उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन जाती, तब तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा. विकास और न्याय दोनों के लिए लोगों को इंतज़ार करना होगा. उन्होंने कहा कि इस सरकार में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा.

उन्होंने यूपीआई पेमेंट पर लगे टैक्स का हवाला देते हुए कहा कि टैक्स सरकार के खाते में पहुँचे तो समझ आता है. लेकिन इस टैक्स से पूंजीपतियों के खजाने भरे जाएंगे.

फिरोजाबाद: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक बार फिर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार आम जनता को नहीं बल्कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रही है.

आउटसोर्सिंग के ज़रिए आरक्षण खत्म करने का आरोप: लोग बताते हैं कि दारोगा तक फोन नहीं उठाता है. झूठी एफआईआर दर्ज कराना और उनसे नाम निकलवाने के नाम पर पैसे का लेन-देन हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार दलित और पिछड़ा विरोधी है. इस समाज को नौकरियों में कहीं आरक्षण का लाभ न मिल जाए, इसलिए सरकार आउटसोर्सिंग के ज़रिए नौकरी दे रही है क्योंकि आउटसोर्सिंग में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है.

"बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा": राम गोपाल यादव (Photo Credit: ETV Bharat)

बीजेपी के बयानबाजी पर कसा तंज: देश में जाति की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण से जुड़े आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जैसे रावण के 10 मुँह थे, वैसे ही बीजेपी के 10 मुँह हैं. किसी से कुछ बयान दिलवाया जाता है तो किसी से कुछ ताकि कोई बयान उल्टा पड़ने पर यह कहा जा सके कि यह उनका निजी बयान था. उन्होंने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

यूजीसी कानून और वोट काटने पर प्रतिक्रिया: उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में किसी भी पिछड़े और दलित कुलपति की नियुक्ति नहीं की गई है. गृह मंत्री अमित शाह के यूजीसी कानून लागू करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि यह सब चुनावी बातें हैं. उन्होंने कहा कि जब यूजीसी कानून बन चुका है और सरकार उनकी है तो फिर इस कानून को लागू करने से रोक कौन रहा है. दिल्ली में एसआईआर के तहत 41 लाख वोट काटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जितने वोट दिल्ली में कटे हैं, उतने अकेले फिरोजाबाद में काटे गए हैं. दिल्ली में इतनी संख्या में वोट काटने के बाद भी ये लोग केजरीवाल को हरा नहीं सके.

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