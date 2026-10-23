सैफई में मतदान करने पहुंचे रामगोपाल यादव, बोले- वोटर लिस्ट की जिम्मेदारी मतदाताओं की भी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि आसपास के किसी भी क्षेत्र में गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:39 AM IST
इटावा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव इटावा के सैफई में मतदान करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने औरैया में पुलिस की कार्रवाई, मतदान के दौरान गड़बड़ी की आशंका, मतदाता सूची में नामों की त्रुटियों और विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव के महत्व को लेकर अपनी बात रखी.
रामगोपाल यादव ने औरैया में पुलिस की कार्रवाई को लेकर कहा कि कल एक-दो जगह पुलिस गई थी. इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों से बात की है.
उन्होंने कहा कि आसपास के किसी भी क्षेत्र में गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है. अधिकारियों से बातचीत के बाद स्थिति को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि फिलहाल उनके संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की पुष्टि होती हो.
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर क्या बोले रामगोपाल यादव?
मतदाता सूची में गड़बड़ी और नाम गलत लिखे जाने के सवाल पर रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से लिखा गया है, तो इसमें मतदाताओं की भी जिम्मेदारी होती है.
उन्होंने कहा कि मतदाताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अगर मतदाता सूची में उनका नाम गलत दर्ज है, तो उन्हें खुद भी इसकी जांच करनी चाहिए.
रामगोपाल यादव ने कहा कि मतदाता सूची में नाम की गलती के लिए पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालना उचित नहीं है. उनके मुताबिक, मतदाताओं को भी समय रहते अपने नाम की जांच करनी चाहिए, ताकि मतदान के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
एमएलसी चुनाव को बताया विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं
विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव के महत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर रामगोपाल यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से एमएलसी चुनाव बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। उनके इस बयान के बाद चुनावी राजनीति को लेकर उनकी प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है.
सैफई में मतदान के दौरान रामगोपाल यादव ने अपने बयान में मतदाता सूची की त्रुटियों को लेकर मतदाताओं की जिम्मेदारी पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने औरैया में पुलिस की कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि आसपास किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना उनके पास नहीं है.