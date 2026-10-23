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सैफई में मतदान करने पहुंचे रामगोपाल यादव, बोले- वोटर लिस्ट की जिम्मेदारी मतदाताओं की भी

रामगोपाल यादव ने कहा कि आसपास के किसी भी क्षेत्र में गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है. ( ईटीवी भारत )

इटावा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव इटावा के सैफई में मतदान करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने औरैया में पुलिस की कार्रवाई, मतदान के दौरान गड़बड़ी की आशंका, मतदाता सूची में नामों की त्रुटियों और विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव के महत्व को लेकर अपनी बात रखी.

रामगोपाल यादव ने औरैया में पुलिस की कार्रवाई को लेकर कहा कि कल एक-दो जगह पुलिस गई थी. इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों से बात की है.

उन्होंने कहा कि आसपास के किसी भी क्षेत्र में गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है. अधिकारियों से बातचीत के बाद स्थिति को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि फिलहाल उनके संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की पुष्टि होती हो. रामगोपाल यादव ने कहा कि आसपास के किसी भी क्षेत्र में गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है. (ईटीवी भारत) वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर क्या बोले रामगोपाल यादव? मतदाता सूची में गड़बड़ी और नाम गलत लिखे जाने के सवाल पर रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से लिखा गया है, तो इसमें मतदाताओं की भी जिम्मेदारी होती है.