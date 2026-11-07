गोरखपुर में दीपोत्सव; 21 हजार दीपों से जगमगाया राप्ती नदी का राम घाट, स्कूली बच्चों ने बनाई रंगोली
राम घाट पर लोगों ने भजन कीर्तन किया. भगवान शिव पार्वती के चित्र भी घाट पर उकेरा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:07 PM IST
गोरखपुर : छोटी दीपावली पर राम घाट, राप्ती नदी, राज घाट पर 21 हजार दीपों का भव्य दीपोत्सव श्रद्धा, आस्था और सांस्कृतिक उल्लास के बीच संपन्न हुआ. इस ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत 10 नवंबर 2015 को राप्ती नदी की आरती के साथ हुई थी. तत्कालीन सांसद एवं वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ जो निरंतर जारी है.
राप्ती संस्कृति संरक्षण न्यास के मुख्य न्यासी पं. सोमेश्वर पांडेय ने योगी आदित्यनाथ से राम घाट पर पक्का घाट बनवाने का आग्रह किया था. योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पक्का घाट बना. यहां दीपोत्सव के साथ छठ का महापर्व भी धूम धाम से मनाया जाता है. शनिवार को घाट पर 21000 दीप स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों के प्रयास से प्रज्वलित किया गया.
इस दौरान लोगों ने भजन कीर्तन किया. भगवान शिव पार्वती के चित्र भी घाट पर उकेरा गया. दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यासी पं. सोमेश्वर पांडेय ने संस्कृति पब्लिक स्कूल के निदेशक संजय जायसवाल को राप्ती संस्कृति संरक्षण न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की. 2015 में दीपोत्सव की अध्यक्षता संजय जायसवाल के पिता एवं वरिष्ठ समाजसेवी सीताराम जायसवाल ने की थी.
दीपोत्सव के अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक संकल्प लिया. राम घाट पर छठ पूजा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन वहां छठ मैया का मंदिर नहीं है. इस आवश्यकता को देखते हुए सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि जनसहयोग से अगले वर्ष छठ पूजा से पूर्व राम घाट पर छठ मैया का मंदिर बनवाकर उनकी भव्य प्राण-प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा.
दीपोत्सव में आर्यावर्त बालिका विद्यालय, नौसढ़ और एमआर एकेडमी के छात्र-छात्राओं ने अपनी अद्भुत कलात्मक प्रतिभा का परिचय देते हुए पूरे घाट को आकर्षक रंगोलियों से सजा दिया. बच्चों की रचनात्मकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति ने पूरे आयोजन में चार चांद लगा दिए. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पाण्डेय एवं ज्योतिर्विद डॉ. अर्चना शुक्ला ने भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा और संस्कारों के प्रति अपने विचार साझा किए.
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