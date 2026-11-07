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गोरखपुर में दीपोत्सव; 21 हजार दीपों से जगमगाया राप्ती नदी का राम घाट, स्कूली बच्चों ने बनाई रंगोली

गोरखपुर में दीपोत्सव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : छोटी दीपावली पर राम घाट, राप्ती नदी, राज घाट पर 21 हजार दीपों का भव्य दीपोत्सव श्रद्धा, आस्था और सांस्कृतिक उल्लास के बीच संपन्न हुआ. इस ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत 10 नवंबर 2015 को राप्ती नदी की आरती के साथ हुई थी. तत्कालीन सांसद एवं वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ जो निरंतर जारी है.

राप्ती संस्कृति संरक्षण न्यास के मुख्य न्यासी पं. सोमेश्वर पांडेय ने योगी आदित्यनाथ से राम घाट पर पक्का घाट बनवाने का आग्रह किया था. योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पक्का घाट बना. यहां दीपोत्सव के साथ छठ का महापर्व भी धूम धाम से मनाया जाता है. शनिवार को घाट पर 21000 दीप स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों के प्रयास से प्रज्वलित किया गया.