हजारीबाग में रामनवमी महापर्व का हुआ आगाज, मंगला जुलूस में रामभक्तों का शक्ति प्रदर्शन

हजारीबाग: जिले में रामनवमी का आगाज मंगला जुलूस के साथ शुरू हो गया. सैकड़ों की संख्या में राम भक्त मंगला जुलूस के दौरान सड़कों पर दिखे और पूरा शहर जय श्री राम के घोष से गूंज उठा. भगवा रंग का अंग वस्त्र मंगला जुलूस की सुंदरता को और भी अधिक बिखेरता दिखा . शहर से लेकर गांव तक के लोग मंगला जुलूस में नाचते झूमते नजर आए. लगभग आधे दर्जन से अधिक विभिन्न अखाड़े का जुलूस सड़कों पर निकला जो विभिन्न मार्गों से होते हुए महावीर स्थान पहुंचा और मंदिर में पूजा अर्चना की गई.

जानकारी देते संवाददाता गौरव प्रकाश (ईटीवी भारत)

महासमिति पद के उम्मीदवारों ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन

इस दौरान राम भक्तों का जन सैलाब सड़कों पर देखने को मिला. जुलूस के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे. मंगला जुलूस के दौरान महासमिति अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एक साथ दिखे और उन्होने कहा कि चुनाव अपनी जगह है और मंगला जुलूस की भव्यता अपनी जगह है. सभी राम भक्त एक साथ मंगला जुलूस में है. यही हजारीबाग के रामनवमी की सुंदरता है.



जुलूस के दौरान डीसी रहे मौजूद



मंगला जुलूस के दौरान हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन रूट वेरिफिकेशन करने के लिए सड़कों पर उतरे. इस दौरान दोनो ही अधिकारी झंडा चौक से लेकर ग्वालटोली चौक तक पैदल चले. विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली और दिशा निर्देश भी निर्गत किया गया.