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धमतरी में रामनवमी महोत्सव की धूम, भव्य बाइक रैली में उमड़ा रामभक्तों का सैलाब

धमतरी में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस अवसर पर जिले में बाइक रैली निकाली गई है.

Preparations for the Shobha Yatra on Ram Navami
रामनवमी पर शोभा यात्रा की तैयारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 8:50 PM IST

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धमतरी: हिंदुओं के आराध्य भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव रामनवमी को लेकर पूरे देश सहित धमतरी जिले में भी भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार को रामनवमी महोत्सव के अवसर पर धमतरी शहर के बनियापारा में भव्य बाइक रैली निकाली गई. इस रैली में भारी संख्या में रामभक्त शामिल हुए. यह बाइक रैली बनियापारा से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः बनियापारा पहुंचकर संपन्न हुई.

27 मार्च को रामनवमी पर निकलेगी शोभायात्रा

रैली के दौरान युवाओं और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला. डीजे की भक्तिमय धुनों और “जय श्रीराम” के गगनभेदी नारों से पूरा नगर भक्तिरस में सराबोर हो गया. रास्ते भर लोगों ने रैली का स्वागत किया और श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम के जयकारों के साथ वातावरण को धर्ममय बना दिया. आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि 27 मार्च को रामनवमी के पावन अवसर पर बनियापारा से विशाल एवं भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी. इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और आयोजन को भव्य बनाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही है.

धमतरी में रामनवमी पर बाइक रैली (ETV BHARAT)

श्रीराम नवमी महोत्सव के अंतर्गत श्रीराम नवमी आयोजन समिति द्वारा गुरूवार को विशाल मोटर सायकल रैली निकाली गई. प्रतिवर्षानुसार 27 मार्च को श्री सिद्धेश्वर महाकालेश्वर मंदिर बनियापारा से दोपहर में विशाल शोभायात्रा निकाली जायेगी- तीरथ राज फुटान, श्री राम नवमी आयोजक समिति

महाकालेश्वर मंदिर से निकाली गई यात्रा

शोभायात्रा के पहले गुरूवर को महाकालेश्वर मंदिर से विशाल मोटर सायकल यात्रा निकाली गई जो देवश्री टाकिज रोड, रत्नाबांधा, मकई चौक, पावर हाउस, दुर्गा मंदिर से सिहावा चौक तक पहुंची. उसके बाद यह यात्रा गोल बाजार, सदर बाजार, मां विंध्यवासिनी मंदिर, लक्ष्मी निवास चौक, अम्बेडकर चौक, रत्नाबांधा चौक से होते हुए वापस मंदिर में समाप्त हुई. 27 मार्च को मंदिर प्रांगण से शोभायात्रा निकाली जायेगी. यह शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विंध्यवासिनी मंदिर में समाप्त होगी. शोभायात्रा का शहर में जगह-जगह मंच बनाकर स्वागत किया जायेगा.

Bike Rally in Dhamtari on Ram Navami
धमतरी में रामनवमी पर बाइक रैली (ETV BHARAT)

रामनवमी आयोजन समिति की तैयारी पूरी

श्री रामनवमी आयोजन समिति के तीरथ राज फुटान ने कहा कि 27 मार्च को निकलने वाली शोभायात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है. जिसमें अलग-अलग जिलों से भव्य झांकियां भी शामिल होंगी, इसके अलावा उन्होंने अपील किया है कि कोई भी भक्त नशा करके रैली में शामिल न हो.

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