राम भक्त अब बिना प्रतीक्षा करेंगे रामलला के दर्शन, अयोध्या यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का कितना खर्च होगा किराया, जानिए

यूपीएसटीडीसी ने श्रद्धालुओं के लिए शुरू किया 'सुगम दर्शन' टूर पैकेज

अयोध्या यात्रा श्रद्धालुओं के लिए हुई आसान
अयोध्या यात्रा श्रद्धालुओं के लिए हुई आसान (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 8:48 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा को ध्यान में रखकर लखनऊ से अयोध्या तक विशेष टूर पैकेज की शुरुआत की है. 'सुगम दर्शन' सेवा के जरिए अब राम भक्त बिना लंबी कतारों में प्रतीक्षा किए सीधे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला के दर्शन कर सकेंगे.

रामलला के दर्शन
रामलला के दर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)

रामलला के दर्शन: उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'यूपीएसटीडीसी के द्वारा वर्ष 2025 से संचालित लखनऊ-अयोध्या टूर पैकेज को यात्रियों का भरपूर समर्थन मिला है. श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक दिवसीय टेंपो ट्रैवलर सेवा प्रारंभ की जा रही है, जिसकी पहली यात्रा 21 फरवरी को प्रस्तावित है. इच्छुक श्रद्धालु इस विशेष टूर पैकेज की बुकिंग यूपीएसटीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट upstdc.co.in के माध्यम से कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत सुबह आठ बजे लखनऊ के होटल गोमती से होगी, जो करीब 10:30 बजे तक अयोध्या पहुंचेगी. इसके बाद यात्रियों को हनुमानगढ़ी, श्रीराम जन्मभूमि और कनक भवन के पावन दर्शन कराए जाएंगे. दोपहर के समय सरयू गेस्ट हाउस में भोजन के बाद सरयू रिवर फ्रंट (राम की पैड़ी) और नागेश्वरनाथ मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा. शाम 8:30 बजे यात्रियों की लखनऊ वापसी होगी.

सुगम दर्शन टूर पैकेज
सुगम दर्शन टूर पैकेज (Photo Credit: ETV Bharat)



2,000 रुपए यात्रा शुल्क निर्धारित: यूपीएसटीडीसी का मानना है कि यह टूर पैकेज राम भक्तों को विशेष आध्यात्मिक अनुभव देगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,500 रुपए और अन्य यात्रियों के लिए 2,000 रुपए यात्रा शुल्क निर्धारित किया गया है. प्रत्येक यात्री को स्मृति-चिन्ह प्रदान किया जाएगा, जो उनकी यात्रा को यादगार बनाएगा.

पर्यटन के क्षेत्र में नया इतिहास: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य अयोध्या आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुविधाजनक, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराना है. यूपीएसटीडीसी का 'सुगम दर्शन' इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. वर्ष 2025 में रामनगरी अयोध्या ने पर्यटन के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए 29 करोड़ से अधिक पर्यटकों का स्वागत किया है, जिनमें 65 हजार से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल हैं. यह आंकड़ा अयोध्या की वैश्विक पहचान और बढ़ते आध्यात्मिक आकर्षण का प्रमाण है.

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की तरफ से पर्यटकों के लिए अन्य टूर भी संचालित हैं. राजधानी में डबल डेकर 'लखनऊ दर्शन' बस सेवा के संचालन के अलावा नैमिषारण्य, वाराणसी-प्रयागराज और दुधवा जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के लिए आकर्षक टूर पैकेज भी संचालित हैं. इन सभी पैकेजों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा upstdc.co.in पर उपलब्ध है. पर्यटक घर बैठे अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं.


यूपीएसटीडीसी आने वाले दिनों में नीम करौरी बाबा से जुड़े प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के लिए टूर पैकेज शुरू करने की तैयारी में है. प्रस्तावित पैकेज के माध्यम से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की समृद्ध आध्यात्मिक केंद्रों का समग्र अनुभव प्राप्त होगा.

